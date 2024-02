/FOTO, VIDEO/ S areálem bývalého Texlenu v Horské ulici v Trutnově to dlouhé roky nevypadalo dobře. Byl na odpis a chátral. Slavný podnik vyrábějící ubrusy, utěrky a další lněné výrobky ukončil provoz v roce 2007. Společnost Texlen i kvůli záplavě levných výrobků z Číny skončila v insolvenci a výrobu už se znovu nepovedlo obnovit.

Budovám, ve kterých už roku 1852 pracovaly tisíce zaměstnanců, hrozilo kompletní zbourání. Pozdější vlastníci chtěli areál zlikvidovat a prodat ho jako volnou plochu. Neblahý osud odvrátil záměr trutnovského podnikatele Jana Kranáta a jeho společnosti Autostyl provozující autosalon. Díky nákladné rekonstrukci historický objekt po sedmnácti letech znovu ožil.

Nejvyšší, 4. patro bývalého Texlenu slouží od pondělí 19. února dopravně-správnímu odboru Městského úřadu Trutnov. Jeho 25 úředníků se tam přesunulo z protější budovy STK a městského úřadu na Slovanském náměstí. Do jednoho místa se tak seskupil registr vozidel a řidičů a přestupků.

„Je to krásné prostředí, opravdu moc pěkné. Přijel jsem si vyměnit řidičák. Byl jsem tady hned na osmou, protože spěchám do práce. Vyřídil jsem, co jsem potřeboval,“ hodnotil novou adresu Oleg Kratochvíl ze Dvora Králové nad Labem, který byl první, kdo přišel do nově otevřeného oddělení. „Já jsem přišel vyřizovat zápis tažného zařízení, kouli za auto. Proběhlo to naprosto bez problémů. Je to pěkné prostředí, prostorné, prosvětlené,“ dodal Richard z Trutnova.

Do 4. patra se lidé dostanou výtahem nebo po schodech, venku je nově otevřené placené parkoviště na závoru. Město plánuje zpřístupnit i cestu od cyklostezky u řeky Úpy.

Areál byl k demolici

„Jsem šťastný, že se konečně povedlo otevřít jedno z pater,“ oddechl si majitel Autostylu Jan Kranát, i když jen částečně. „Přestavět starou budovu do nového hávu není úplně jednoduché a nedivím se, že se nikomu do toho nechce. Představuje to mnoho složitostí jak ve vztahu k historii, tak k současným normám. Areál jsme přebírali ve stavu, kdy byl k demolici. Záměrem tehdejších vlastníků bylo areál zbourat a prodat ho jako volnou plochu. Tehdy nás nenapadlo, co to bude obnášet za velký úkol,“ přiznal Kranát. Budovu postavil v roce 1850 Alois Haase, v roce 1852 už tam pracovalo 1200 lidí v mechanické přádelně lnu. Autostyl odkoupil areál v roce 2017, o rok později zahájil náročnou rekonstrukci.

„Jsem rád, že se nám podařilo zajistit tyto prostory, protože z hlediska organizačního a logistického je jednodušší, pokud celý odbor sedí na jednom místě včetně vedoucího. Lidé tam vyřídí agendu registru vozidel, registru řidičů a přestupků, včetně těch, které budou generovat nové úsekové radary. Ty mají být v průběhu letošního roku instalovány v Bernarticích, Zlaté Olešnici, Libči, Voletinách, Starém Rokytníku a Mladých Bukách-Hertvíkovicích,“ upřesnil tajemník Městského úřadu Trutnov Jan Seidel.

Dříve město platilo za pronájem plochy 327,15 metrů čtverečních pro registr řidičů a vozidel 298 000 Kč ročně, v nové budově bude hradit za pronájem prostor pro celý dopravně-správní odbor na více než čtyřnásobně větší ploše 1467 metrů čtverečních 557 000 Kč za rok.

„Oddělení přestupků jsme přesunuli z budovy městského úřadu na Slovanském náměstí. Ta nám kvůli tomu, že stát na obce přenáší stále více agendy, přestala kapacitně stačit. Registr vozidel a řidičů jsme přesunuli z areálu Autostylu,“ dodal Seidel.

Ve třech patrech bude až 250 ojetých aut

Ve třech zbývajících patrech finišují stavební práce. Autostyl tam bude prodávat ojetá auta pod značkou Škoda Plus, Toyota prověřené vozy. Vystavovat tam bude až 250 aut, které bude do jednotlivých pater dopravovat speciální nákladní výtah dlouhý 6 metrů s nosností 4 tuny. Do skladu sezonních pneumatik vybudovaném v další budově na místě kotelny a skladu hutního materiálu se vejde 4,5 tisíce sezónních kol. „Předpokládáme, že do dvou měsíců by mohlo být všechno v provozu,“ uvedl Jan Kranát.

V Trutnově tak v průběhu jednoho roku ožije další historicky významná budova, která byla na odpis. V obou případech ze soukromých zdrojů. Loni v květnu otevřel podnikatel Rudolf Kasper v Poříčí unikátní Galerii současného umění EPO1, když zachránil areál bývalé trutnovské elektrárny. EPO1 si získalo hned od začátku velké republikové renomé.

„Těší mě, že trutnovští podnikatelé zachránili další historickou budovu, která by jinak velmi těžko hledala uplatnění, protože dnes jsou tyto objekty pro výrobu nevhodné,“ ocenil starosta Trutnova Michal Rosa.

Museli zbourat papírnu

Provozovatel autosalonu Autostyl odkoupil v roce 2017 nevyužitý areál od společnosti Textil Invest Group a v roce 2018 zahájil rekonstrukci.

„Rekonstrukce probíhá bez dohledu památkářů, protože objekt není kulturní památkou, ale myslím, že budova si zaslouží uchovat ji ve stavu, co naši předkové stavěli,“ zdůraznil za společnost Autostyl Jan Kranát. Záměr se přesto neobešel bez bourání části areálu.

„Areál jsme přebírali ve stavu, kdy byl k demolici. Deset let byly budovy bez údržby, což se podepsalo na jejich stavu. Zatékalo do střech, narušené byly žlaby, svody, na rovné střeše rostly břízky. Záměrem tehdejších vlastníků bylo areál zbourat a prodat ho jako volnou plochu,“ objasnil Kranát.

Zbourala se nakonec jen část areálu, včetně nevyužívané historické papírny v zadní části a předního bloku budovy ředitelství. „Chtěli jsme využít dvě budovy a zachovat původní ráz. Zbourání budovy bývalé papírny bylo jedinou možností, jak rekonstrukci provést. Pokud bychom to neudělali, nemáme šanci náš záměr realizovat,“ vysvětlil majitel Autostylu.

Fabrika zahájila provoz v roce 1852

Podle historika Ondřeje Vašaty z Muzea Podkrkonoší v Trutnově se datují počátky textilní výroby v tomto závodu do roku 1852, kdy tam zahájila provoz mechanická přádelna lnu firmy Aloise Haase. „Po skončení druhé světové války došlo ke znárodnění firmy Alois Haase. Od 1. ledna 1946 byla firma začleněna do Českých lnářských textilních závodů. Od 3. října 1949 byla přádelna převedena do národního podniku Texlen, Horní Staré Město (takzvaný malý Texlen) a od 1. dubna 1958 jako závod 09 do Texlen Trutnov (takzvaný velký Texlen),“ přiblížil Vašata historii areálu.

Od roku 1952 byla v závodu 09 umístěna niťárna. „Kromě toho sídlilo v areálu závodu generální ředitelství, podnikový archiv, opravna přadláckých strojů, konfekce a od roku 1978 také výpočetní středisko, které sloužilo pro všechny závody Texlenu na Trutnovsku,“ dodal historik. Od konce 90. let zde byla k dispozici zákazníkům i podniková prodejna. V roce 2007 se firma dostala do insolvence a ukončila v závodu v Horské ulici provoz. Areál znovu oživila a postavila na nohy až rekonstrukce prováděná trutnovským Autostylem.