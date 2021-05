Ředitelka Areálu Mladé Buky Kateřina Pilařová potvrdila, že po zrušené lyžařské sezoně je to velké oživení. "Určitě. Jsme rádi, že jsme mohli otevřít. Lidé chodí," říká. "Máme v provozu všechny letní atrakce, bobovou dráhu, Baldův svět, naučné stezky, stánky s rychlým občerstvením. Otevřená není pouze restaurace," upřesňuje.

Provozovatelé Areálu Mladé Buky loni vybudovali v Baldově světě 3D bludiště. Klíčová investice mířila do letošní zimní sezony. V Mladých Bukách vyrostla místo vleku nová čtyřsedačková lanová dráha za 25 milionů korun. Lyžaři se jí ale nesvezli. Sjezdovky musely zůstat zavřené. Situace byla kvůli tomu pro skiareál mimořádně složitá. "Přežili jsme to. Ale je to hodně kritické," přiznává Kateřina Pilařová.

"Nejhorší bylo, že jsme nevěděli, jestli budeme moct otevřít sjezdovky nebo ne. Rozhodnutí se neustále oddalovala, takže jsme areál připravovali a pravidelně zasněžovali, museli jsme přijmout zaměstnance. Pokud by nám vláda řekla, nepočítejte s tím, neotevřete, bylo by to pro nás jednodušší než když se rozhodnutí o otevření neustále odkládalo," sděluje svůj názor.

Kompenzace čerpal Areál Mladé Buky v programu pro lyžařská střediska. "Jsou ale nedostatečné. Pokud sečteme naše provozy, s bobovou dráhou, lyžařskou školou a gastro servisem, tak nám kompenzace pokryly 20 procent všech nákladů," tvrdí ředitelka.

Teď doufá, že deficit alespoň částečně smaže letní sezona. "Pokud půjde vše dobře a bez dalších komplikací, tak očekáváme dobrou letní sezonu. Ta by nám hodně pomohla," přeje si Kateřina Pilařová.