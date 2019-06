Částku chce Arriva za areál o výměře 9130 metrů čtverečných. „Předkládaná nabídka je stále poměrně vysoká, přes tisíc korun za metr čtverečný. I tak ale velmi oceňuji, že protistrana dokázala nabídkovou cenu stáhnout o více než dvacet procent,“ prohlásil královédvorský starosta Jan Jarolím.

Návrh dopravce už vzalo městské zastupitelstvo na vědomí a pověřilo starostu jednáním o návrhu kupní smlouvy. Zastupitelé by ji případně mohli projednat už v září. „Jedná se o velice důležitý pozemek, který je situován v oblasti širšího centra města a v budoucnu by kromě eventuálního zachování autobusového nádraží mohl nabídnout i další plochy k řešení parkování, komerční zástavbě nebo eventuálně i výstavbě bydlení,“ vysvětlil Jarolím.

Pokud se Dvoru podaří nádraží získat, pustilo by se zřejmě velmi brzy do jeho rekonstrukce. Patří zřejmě mezi poslední v kraji, které ještě nebylo přestavěné. Nové by mělo být modernější a důstojnější.

Na poměrně atraktivních pozemcích by přitom nemusely jen zastavovat autobusy. „Pozemek je velmi velkorysý, nádraží by klidně mohlo zabírat jen čtvrtinu plochy. Dokážu si tam představit i jiné vyžití, například bydlení, obchodní plochy nebo rekreaci,“ naznačil už dříve starosta.

Věří přitom, že město bude v jednání s Arrivou nakonec úspěšné. „Chceme se vyhnout tomu, aby třeba prodala nádraží někomu dalšímu a město se náhle ocitlo bez vlastního nádraží,“ dodal dvorský starosta Jan Jarolím.

Pokud by snad město neuspělo a nádraží nezískalo, muselo by zřejmě oprášit záměr na přivedení železniční dopravy přímo do centra. Brněnští studenti totiž vypracovali návrhy na vybudování společného dopravního terminálu pro železnici i autobusy. Jenže náklady takového projektu by se zřejmě nevyšplhaly do výše stovek milionů korun.