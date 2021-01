"Střediska jsou na hraně likvidity, propouští lidi. V okamžiku, kdy vláda řekne, že z epidemického hlediska jste rizikem, tak by měla také říci, pojďme se domluvit na tom, jak vás udržíme při životě," řekl dnes ČTK ředitel AHS Libor Knot.

Program kompenzací pro skiareály kvůli nucenému uzavření sice zástupci AHS dříve přivítali, ale podle nich je dlouhodobě nedostatečný. "Dosavadní program kompenzuje 50 procent denních nákladů, kdy je uzavřeno. Druhých 50 procent logicky chybí a je to zhruba pětkrát méně, než by byla denní tržba. Bez kombinace s tržbami nemají areály šanci přežít," řekl ČTK Knot.

Asociace požaduje od vlády, aby jasně řekla, jestli provoz skiareálů v této sezoně vůbec umožní, a pokud ne, tak co budou moci střediska udělat pro to, aby se celý obor udržel.

Kvůli epidemii koronaviru je od 27. prosince z nařízení vlády zastaven provoz lyžařských areálů. Zástupci areálů opakovaně požadují obnovení provozu, a to za přísnějších podmínek než například v sousedním Rakousku, kde se lyžuje. "Nebylo nám to umožněno s odůvodněním, se kterým se nemůžeme ztotožnit, nemá argumentační hodnotu," řekl ČTK Knot.

I když vláda kvůli horšící se epidemické situaci nabádá lidi v Česku, aby celkově omezili pohyb, pohyb turistů po horách pěšky či na běžkách nebo skialpinistických lyžích zatím nijak omezen není. Na období jarních prázdnin se navíc očekává na horách, kde jsou dobré sněhové podmínky, nárůst počtu jednodenních návštěvníků.

"Nerozumíme tomu, že vzhledem k nadcházejícímu termínu zahájení jarních prázdnin se rozhodli jít cestou, že tomu chaosu, co tam je, nechají volný průběh. Lyžařské areály za prvé nepředstavují z hlediska epidemiologického žádné riziko a za druhé, kdyby fungovaly, tak umí nastavit lepší podmínky než ty, které tam panují nyní," řekl ČTK Knot.

Za nepochopitelné opatření označil zákaz provozování lanových drah pro pěší a běžkaře. "Podle mě si vláda vůbec nedala práci s tím, aby zjistila kolik jich je. V celé ČR je jich šest, které byly v provozu. Pokud někdo jede na hory vlakem a pak nemůže na lanovku, kde jízda trvá čtyři minuty a má na hlavě respirátor a všechno ostatní, tak je to absurdní. Z epidemiologického hlediska je to naprosté plácnutí do vody. Vláda rozhoduje politicky, ne odborně. Jsme z toho frustrovaní," řekl Knot.

Provoz lanových drah a vleků byl dosud omezen jen v souvislosti s užíváním sjezdových tratí. V rámci zpřísnění protiepidemických opatření už nebude platit ani tato výjimka.