Město Vrchlabí ještě před zahájením výstavby aquacentra zapracovalo na lepší tváři přírodního koupaliště, oblíbeného Kačáku, ve stejném areálu Vejsplachy. Rybník vypustilo a odbahnilo, investovalo přes 10 milionů korun do vylepšení. Prostředí sice vypadá lépe, ale nadšení z nově napuštěného rybníku vystřídalo zklamání. Koupat se tam dá jen na vlastní nebezpečí, lidé mají z vody vyrážku, což potvrzuje několik aktuálních případů.

FOTO: Podívejte se, jak roste ve Vrchlabí aquacentrum. Staví se už i tobogán

"Dcera se nám přes noc osypala cerkáriovou dermatitidou po koupání v Kačáku, tak tam vodní radovánky v následujících dnech zvažte," upozornila v pátek jedna z maminek.

"Měl jsem obrovskou radost, když byla odbahněním dna dokončena rekultivace a revitalizace rybníku Kačák ve Vejsplachách. Radost však kalí sama příroda. Vybagrováním bahnitého podloží sice došlo ke zlepšení průhlednosti vody, ale ve velkém tam vyrostly vodní rostliny a rybník je hodně zarostlý. Rostliny ve vodě sice znamenají, že je čistá, ale jejich výskyt je pro plavce nepříjemný a tudíž nežádoucí," vyjádřil se k situaci starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

V boji za lepší koupání nasazují ve Vrchlabí štiky

"Když byli v rybníku kapři a voda nebyla pěkná, tak se tam paradoxně koupalo snadněji. Kapří obsádka v rybníku Kačák není povolena, a také je nežádoucí, protože víří bahno. A když nejsou kapři, pravděpodobně tím více rostliny rostou," dodal.

Příští týden by mělo mít Vrchlabí k dispozici speciální žací stroj, který rostliny v rybníku vyseká. "Stále si ale lámeme hlavu nad tím, co dál s Kačákem. Děláme vše proto, abychom růstu vodních rostlin zabránili. Zatím to stále není to pravé, vyřešit se nám to nedaří," připustil starosta Vrchlabí.

Kačák je bez cerkarií, ukázaly rozbory. Rybník má ale jiný problém

Obyvatelé řeší výši vstupného

V srpnu dokončení stavby a napuštění bazénů vodou, od září komplexní zkoušky provozu, v prosinci první koupání návštěvníků. Takový je plán stavební společnosti Metrostav DIZ, která buduje ve Vrchlabí v přírodním a rekreačním areálu Vejsplachy aquacentrum za 188 milionů korun bez DPH. Usazené už jsou nerezové boky bazénů, probíhá montáž tobogánu.

"Zahájení komplexních zkoušek je naplánováno na září a říjen, od prosince poběží zkušební provoz. Ještě v letošním roce se vykoupou v nově otevřeném krytém bazénu první návštěvníci," řekl Ondřej Matoušek, vedoucí projektu ze stavební společnosti Metrostav DIZ.

Krytý bazén ve Vrchlabí dostavíme do srpna, hlásí stavbaři. Město hledá ředitele

O ceně, kterou budou lidé platit za vstup do krytého bazénu, ještě není rozhodnuto. Někteří obyvatelé se obávají, že bude přemrštěná a kvůli tomu bude sloužit spíš movitějším návštěvníkům Krkonoš. To však popírá starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

"Cena bude taková, aby byla lidem dostupná a chodili do bazénu. Není záměrem přehnaně navyšovat vstupné a víc vydělat na lidech. Zatím je ale stanovení přesné výše předčasné. Předpokládám, že to budeme řešit s radou města a ředitelem aquacentra zhruba dva měsíce před otevřením. Nic dramatického se ale nechystá, to není cesta," ujistil starosta Vrchlabí Jan Sobotka. V prvních představách před zahájením stavby figurovala cena vstupného za 1,5 hodiny 150 Kč, zvýhodněné vstupné mělo činit 85 Kč. Vzhledem k masivní inflaci však lze očekávat cenu vyšší.

Krytý bazén bude mít tři podlaží. V areálu Vejsplachy se lidé dočkají čtyřdráhového plaveckého bazénu, výcvikového bazénu pro děti, relaxačního bazénu s vodními atrakcemi, divokou řekou a perličkovými masážemi, dětského brouzdaliště, vnitřní a venkovní vířivky, tobogánu, skluzavky, parní vyhřívací kabiny a občerstvení ve vstupní hale. Kapacita bazénu bude 186 míst, denně by se v něm mohlo pohybovat zhruba pět stovek lidí.

Podívejte se, jak roste stavba bazénu ve Vrchlabí. Hotové jsou unikátní základy

Stavba krytého bazénu je atypická tím, že je zapuštěná do země. Největší bazén bude 6,2 metru pod úrovní země. Nejnižší část základů je půl metru pod hladinou přilehlého přírodního koupaliště Vejsplachy a několik metrů pod úrovní tlakové podzemní vody. Ze stavební jámy stavbaři pomocí šesti čerpadel každý den odváděli kolem 40 kubíků vody.

Momentálně probíhá montáž nosných ocelových konstrukcí tobogánu, ve výrobě je ocelové schodiště na toboganovou věž. "V bazénech jsou instalovány nerezové boky, které se osazují ze stavebního hlediska jako první, protože se na ně vážou fixační dobetonávky, napojení podlah, hydrostěrek a dlažeb. Samotné nerezové dno se nainstaluje těsně před napuštěním vodou v průběhu srpna před komplexními zkouškami," vysvětlil Matoušek.

Ve Vrchlabí začíná stavba krytého bazénu, prvním milníkem bude prosinec

Staví se tobogán

Stavbaři v současné době dokončují práce i na hrubých podlahách v bazénové hale v prvním podzemním podlaží, obkladech, dlažbě v zázemí a šatnách. Ve druhém podzemním podlaží se usilovně pracuje na bazénové technologii, vzduchotechnice, topení a rozvodech.

„Na budoucí terase máme osazenou zámečnickou konstrukci pro slunolam, vyrábíme ocelové schodiště na tobogánovou věž a v nejbližších dnech proběhne montáž ocelové konstrukce přístavku,“ doplnil Ondřej Matoušek.

Proti stavbě krytého bazénu ve Vrchlabí, které vedení města připravovalo řadu let, je opoziční sdružení Vrchlabí do toho! „Za deset let se hodně změnilo, do půl hodiny kolem je hned několik bazénů a aquacenter a projekt nenabízí nic nového, čím by je trumfl. Zájem o klasické bazénové koupání klesá, musíme hledat způsoby, jak přírodu a spotřebu vody a energií šetřit, a ne ji zvyšovat. Kvůli koronakrizi se budeme vyrovnávat s propadem příjmů do veřejných rozpočtů,“ řekl lídr opozičního hnutí Lukáš Teplý. Podle něj není bazén projektem, který Vrchlabí nutně potřebuje, a město se mělo věnovat spíše menším investičním akcím.

Nejen aquacentrum. U Kačáku vyrostl areál pro bikery, pozemek dostali za korunu