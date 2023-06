Trutnovské Uffo chystá s australskými umělci, kteří patří k absolutní světové novocirkusové špičce, otevření akrobatické školy CZirkidz. Bude to mimořádná věc, nic podobného v Evropě není. Česko-australská denní škola bude především pro děti a mládež z Trutnovska, workshopy pro děti odkudkoli. Otevřena bude i profesionálům z tuzemska a zahraničí.

Světová premiéra show Sissy australských akrobatů Dylana Phillipse a Jordana Harta bude jedním z lákadel 13. ročníku festivalu Cirk-UFF v Trutnově. | Video: Uffo Trutnov

„Naším cílem je, aby se do sedmi let stalo Česko jedním ze světových lídrů akrobacie,“ řekl Deníku Libor Kasík, ředitel Společenského centra Uffo a šéf mezinárodního festivalu Cirk-UFF, jehož 13. ročník začíná ve středu 31. května.

Festival nového cirkusu Cirk-UFF nabídne v Trutnově od středy 31. května do neděle 4. června v Uffu, šapitó a ulicích města pět dnů nabitých řadou atraktivních představení v podání českých a zahraničních umělců. V akci se předvedou performeři z Izraele, Itálie, Španělska. Akrobaté z Austrálie uvedou v Trutnově světovou premiéru představení Sissy.

Everest v Trutnově. Australané jsou světová jednička, stojí ranec, říká Kasík

„Australané patří v novém cirkusu k absolutní špičce. Kromě vlastních projektů u nás pořádali i workshopy, kam se sjeli lidé z celé republiky. Jejich přístup, nejen v tréninku, nás přivedl na myšlenku propojit jejich akrobatické mistrovství se silnou uměleckou stránkou české novocirkusové scény. Ještě letos proto společně otevřeme česko-australskou akrobatickou školu, která se stane první svého druhu v Evropě,“ uvedl ředitel Uffa Libor Kasík.

Od koho jiného se učit než od těch nejlepších

Nápad na zavedení akrobatické školy v Trutnově se u Kasíka zrodil před čtyřmi lety při Cirk-Uffu, kde měli žáci ZUŠ Trutnov povedené představení. Tehdy zaregistroval hodně zájemců o tento obor. „Pak ale přišel covid. Letos jsme myšlenku oživili. Spolupráce s Australany je velmi dobrá, Trutnov vnímají pozitivně. Od koho jiného se učit než od těch nejlepších,“ dodal Kasík.

Partnerem na australské straně bude Josh Hoare, umělecký ředitel školy CirKidz z Adelaide, která vychovává nejlepší cirkusové performery.

Zdroj: Youtube

V pátek 2. června na festivalu Cirk-UFF proběhne konference k přípravám a plánům akrobatické školy za účasti odborníků, zástupců novocirkusové scény z Česka i zahraničí a veřejnosti.

Přesná cena školného ještě nebyla stanovena, podle Kasíka ale bude pro české rodiny cenově dostupná. Zásadní roli v tom hraje možnost čerpání finančních prostředků na výstavbu kreativních center z grantu Národního plánu obnovy.

Místo 115 milionů zaplatí jen 46. Trutnovu pomůže s opravou kina tučná dotace

„O této možnosti jsem informoval už v loňském roce investora město Trutnov při realizaci dalšího významného počinu, kterým je rekonstrukce kina Vesmír. To spravuje také naše organizace. A na základě uvedení mého záměru, využít prostory kina nad rámec jeho primárního účelu i na vybudování nového kreativního centra do žádosti, byl projekt kina jedním z nejlépe hodnocených v rámci tohoto grantu,“ objasnil Kasík. Zařazením akrobatické školy do projektu získal Trutnov 68,8 milionu korun. Díky těmto prostředkům může vzniknout v rámci rekonstrukce kina Vesmír v jeho prostorách i kreativní centrum, potřebné pro provoz školy a bude mít zajištěno i základní finanční krytí pro svou činnost.

Světová premiéra Australanů

Umělecký ředitel školy CirKidz z Adelaide Josh Hoare je zároveň režisérem představení Sissy, které bude mít letos na Cirk-UFFu světovou premiéru. A to hned první den festivalu ve středu 31. května. V podání australských akrobatů Dylana Phillipse a Jordana Harta ze slavného souboru Gravity & Other Myths, uvidí diváci hodinovou show.

Z Austrálie dorazí také uskupení Highwire Entertainment, které přiveze ženské představení The Defiant s živou rockovou hudbou a explozí neuvěřitelných akrobatických výkonů.

FOTO: V Trutnově odstartoval Cirk-UFF, festival je plný světových hvězd

Z dalších zahraničních účastníků se na festivalu Cirk-UFF objeví izraelský soubor Bomba Cirkus s moderní cirkusovou show plnou humoru, hravosti a radosti. Zastoupena bude také slovenská scéna s performery Cirkuskus s interaktivním představením pro nejmenší.

Přijede Cirk La Putyka i Losers Cirque Company

Skvělou podívanou předvedou české soubory a performeři. Cirk La Putyka přiveze představení Senses, které slibuje nejrůznější styly a žánry cirkusového umění od vzdušné akrobacie přes skoky na teeterboardu až po žonglování, tanec a pantomimu. Do Trutnova se chystá i soubor Losers Cirque Company s představením Nespoutaní, které tvůrci popisují jako akrobatickou koláž o překonávání strachu a vnitřní svobody. Jejich druhé, čistě ženské představení s názvem Žena, růže, píseň, kost, ukáže sílu žen, jejich postavení i očekávání.

Cirk-UFF byl originální. Akrobatické kousky na komíně i show se záchodovou mísou

Dámský novocirkusový soubor Cirkus TeTy předvede na festivalu pohybově-objektovou inscenaci s prvky závěsné akrobacie, při které bude v centru pozornosti kovový objekt. Kovové pruty se objeví také v představení Elišky Brtnické, která na festival přiváží sólové meditativní akrobatické dílo.

Venkovní představení před Uffem

Program festivalu se každoročně odehrává v Uffu, v šapitó a v ulicích města. Na programu venkovních představení jsou vystoupení oblíbených klaunů ze Squadra Sua nebo chůdařská pouliční show s prvky improvizace souboru Sacra Cirkus. Před Uffem se navíc uskuteční premiéra venkovní verze představení Mass.k českého souboru Holektiv, které odkazuje na intenzivní začlenění masek jako součástí našich životů v době covidové pandemie.

Před Uffem se podělí o své umění také slovensko-španělský kolektiv Lapso Cirk, který se postaví tváří v tvář zákonům gravitace. Venku se odehraje i další show od Blackout Paradox, humorná s ohnivou choreografií a pyrotechnickými efekty.

Přesný program na http://cirkuff.cz/.