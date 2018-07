Autobus z Hostinného využívají pasažéři do práce i na výlety

Hostinné – Nové autobusové spoje v pozdních večerních hodinách mezi Hostinným a Trutnovem rozšířily možnosti zejména při cestováním za prací.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

Podle radnice už od prosincového startu zájem pomalu stoupá. Právě využitelnost se stane zásadním kritériem, který po roce provozu rozhodne o osudu nových spojů.



Z Hostinného vyjíždí autobus ve 21.00 (ve všední dny) a v 22.58 (o sobotách), zpáteční směr z Trutnova byl zaveden na 22.25 (ve všední dny a o sobotách). Spoje využívají nejen cestující z Hostinného, ale i pasažéři z Chotěvic, Pilníkova a Vlčic. Dosavadní počty však nemusí být pro poskytovatel dopravy dostačující. „Může se stát, že pro skončení zkušebního provozu už autobusy v uvedených časech nevyjedou. To by vzhledem k trvalému zachování zaměstnanosti byla škoda. Proto apelujeme na ty, kteří mohou spoje využít, aby hromadnou dopravu zkusili. Pokud se spoje nepodaří udržet, další rozšiřování bude mnohem obtížnější,“ upozorňuje starostka Hostinného Dagmar Sahánková.



Další zajímavou možnost využití hromadné dopravy skýtají Krkonošské cyklobusy, neboť linka Hradec Králové – Vrchlabí jede přes Hostinné. Směrem do hor se dá snadno s přestupem ve Vrchlabí dostat na Špindlerovku, do Harrachova, Janských Lázní, Pece pod Sněžkou či na Pomezní Boudy. A odtud se z kopce vydat na kole domů. Směrem opačným lze z autobusového nádraží Hostinné vyrazit do Kuksu a na kole se vrátit zpět, nebo po Labské stezce vyrazit k Jaroměři a Hradci Králové.



Do Hostinného se lze v odpoledních hodinách opět vrátit autobusem. Podrobné jízdní řády najdete na www.krkonose.eu. O sobotách a svátcích od 2. června do 30. září jede z Hostinného na Špindlerovku také pravidelná přímá linka 690 100. „Autobus odjíždí v 9.57 hodin, zpět se lze vrátit v 16.29, ale už z autobusového nádraží ve Špindlerově Mlýně,“ doplnil Dominik Prymš, dopravní specialista krajského úřadu. Aleš Vaníček