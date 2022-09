Vítěznou studii i všechny další návrhy zařazené do architektonické soutěže si můžou lidé prohlédnout tento týden až do neděle na výstavě v bývalé Mayerově továrně.

„Ke každému místu se snažíme přistupovat tak, že je výjimečné. Ve Dvoře Králové nad Labem nám přišla jedinečná pozice autobusového nádraží mezi městem a krajinou, což byla dvě témata, která jsme se snažili v našem návrhu co nejvíce rozvíjet. Snažili jsme se, aby návrh byl přístupný lidem a území nesloužilo jen dopravě, ale aby nabízelo rovněž funkci rekreační a propojení s krajinou,“ vysvětlila architektka Linda Obršálová z vítězného týmu M2AU.

Autobusovému nádraží ve Dvoře Králové dají novou podobu architekti z Brna

„Autobusové nádraží ve Dvoře Králové působí neutěšeným dojmem, přesto nám přišlo, že toto území má několik kvalitních prvků. Jedním z nich je návaznost do krajiny a existence stávající budovy,“ dodala.

Historické snímky autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem.Zdroj: Město Dvůr Králové nad Labem

„Jádro projektu se točí kolem autobusového terminálu a zázemí pro cestující. Využili jsme budovu, která tam stojí, navrhli jsme její rekonstrukci na modernější zázemí pro cestující tak, aby vznikla odbavovací hala s informačním centrem s úschovnou, toaletami, zázemím pro řidiče i prostory k pronájmu. Budovu bychom nebourali. Snažili jsme se využít její potenciál a hledali cestu, jak ji přeměnit k účelu, který odpovídá současným trendům. Navrhli jsme rovněž park v jižní části areálu,“ přiblížila Linda Obršálová, jak by podle návrhu brněnských architektů mohlo vypadat autobusové nádraží ve Dvoře Králové nad Labem.

Architekti navrhnou novou podobu nedůstojného nádraží ve Dvoře Králové

Auta pryč od autobusů

Návrh venku počítá se zastřešením nástupišť, které usnadní čekání a nastupování i v případě nepříznivého počasí. Další převratnou novinkou je vybudování nové křižovatky. „Striktně jsme rozdělili pohyb autobusů a osobních aut. Pro pohyb autobusů byla vytvořena nová křižovatka naproti Erbenově ulici, aby byl provoz plynulý a bezpečnější. Pro pohyb aut se počítá s využitím stávajícího vjezdu,“ poukázala na další výrazný bod architektonického návrhu. Pro vybudování dvaceti parkovacích míst plánuje využít prostor u Penny Marketu.

Nádraží jako v Rumunsku? Už ne, Dvůr chystá velkou proměnu i s novou halou

Město Dvůr Králové nad Labem stanovilo hranici pro náklady na revitalizaci autobusového nádraží na 70 milionů korun bez DPH. Usilovat bude o získání dotace. „Podstatné je, aby se obrázky vystavené na panelech přetavily do reality. Budeme chtít, aby vítězný tým architektů začal co nejrychleji pracovat na projektu, abychom mohli co nejdříve žádat o dotaci. Věřím, že se nám podaří proměnit autobusové nádraží na reprezentativní dopravní terminál, který bude dobrou vizitkou města,“ konstatoval starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Dvůr Králové se dočká lepšího nádraží, projekt se železnicí jde k ledu

Ateliér mladých architektů v Brně vznikl na základě úspěchů ve veřejných mezinárodních soutěžích, jako je Chirurgické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo sídlo Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně. Zúčastnil se i architektonické soutěže na rekonstrukci pěší zóny v Trutnově. V Praze byl druhý v architektonické soutěži na řešení území Florence. Pro další spolupráci Praha oslovila brněnský ateliér při přípravě projektu Parku Těšnov.

Zastupitelé Dvora Králové potvrdili koupi nádraží, čistička ještě čeká