Do jeho proměny plánuje radnice investovat 70 milionů korun, žádat bude o evropské dotace. Připravuje architektonickou soutěž. Do rozsáhlých změn se město pustí poté, co získalo do svého vlastnictví celý areál autobusového nádraží. Před dvěma lety odkoupilo od společnosti Arriva Východní Čechy pozemky na ploše 9131 metrů čtverečních za 9,9 milionu korun, letos od stejné společnosti i správní budovu na nádraží a zbývající parcely za 4,95 milionu Kč.

"Jsou to strategické pozemky v širším centru Dvora Králové, které by město mělo vlastnit," říká starosta Jarolím. "Je to velký areál, který nabízí hodně možností využití, nejen pro příjezd a odjezd autobusů. Nechtěli jsme pouze vypsat výběrové řízení na modernizaci dopravního terminálu, ale kvůli významu stavby jsme se rozhodli vypsat architektonickou soutěž," vysvětluje.

Vítězný návrh na novou podobu autobusového nádraží by chtěl mít starosta v ruce ideálně do poloviny příštího roku tak, aby město mělo možnost požádat o evropské dotace. "Nechtěli bychom platit celou částku z městského rozpočtu," připomíná Jarolím.

Novým prvkem vylepšeného autobusového nádraží bude odbavovací hala pro cestující. Město zatím nemá o její podobě konkrétní představu. "Zatím jsme nespecifikovali, co by měla odbavovací hala zahrnovat. O to více nás by mohlo překvapit, jaké varianty se zrodí v architektonické soutěži. Minimálně toalety a občerstvení by tam měly být," dodává.

V areálu autobusového nádraží vznikne dvacet parkovacích míst. "Původně jsme požadovali až 50 parkovacích míst, nicméně vzhledem k předpokládaným investičním nákladům byla tato kapacita snížena. Navíc došlo také k výraznému nárůstu cen stavebních prací a materiálů, takže tato částka se musí projevit v rozsahu a velikosti zadání," objasňuje Jan Jarolím. Město předpokládá i napojení na trasy pro cyklisty.

V současné době se do dokumentů potřebných k zadání architektonické soutěže zapracovávají návrhy a připomínky. Ty poté město předloží odborné komisi k finálnímu schválení podmínek. Podklady zamíří na Českou komoru architektů, která musí soutěž prohlásit za regulérní. Poté soutěžní podmínky oficiálně schválí rada města a soutěž bude vypsána.

Pro Dvůr Králové nad Labem to bude historicky druhá architektonická soutěž na projekt města. Ta první skončila letos v říjnu a zabývala se revitalizací rozsáhlého areálu bývalé Mayerovy továrny v městské památkové zóně. Město do něj plánuje investovat okolo 350 milionů korun. Během dvou až čtyř let by měla být zahájena stavba.

Architektonickou soutěž vyhrál Rudolf Grimm z ateliéru Grimm Architekti Žďár nad Sázavou. Vítězný návrh zahrnuje víceúčelový sál pro kulturu a vzdělávání s kapacitou 500 sedících diváků při umístění pódia v sále a s kapacitou 700 diváků s podiem v prostoru backstage a možností jeho variabilního uspořádání, prostor pro zábavně naučné centrum o ploše 730 metrů čtverečních, dětský zábavní park na ploše 730 metrů čtverečních a loutkové divadlo s kapacitou 80 sedících diváků.

