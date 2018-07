Autor ze Ztohoven: Je to dětské hřiště na steroidech

Pec pod Sněžkou - Pražský sochař Matěj Hájek se proslavil, když jako člen recesistické skupiny Ztohoven pověsil na Pražský hrad červené trenýrky. Umí i šikovně tvořit.

Absolvent Akademie výtvarných umění je spoluautorem dětského parku Bororo v pražské zoo, vytvořil ho společně s architektkou Terezou Kučerovou. Spolu dali také podobu Herní krajině Pecka ve Velké Úpě. „Spokojený budu až tak za rok, za dva, až uvidím, jak se projekt usadil v krajině. Hledali jsme funkční řešení, abychom nezničili charakter prostředí, v němž se herní krajina nachází, a které je nejdůležitější. Ačkoliv jsme se snažili být co nejcitlivější, tak zásah do zdejšího prostředí byl nezbytný a chvilku potrvá, než si terény sednou a řeknou si, co chtějí. Jedna věc je postavit koryto a druhá pustit do něj vodu,“ nechává si k finálnímu hodnocení svého díla časový odstup.

Malá myš ve chřtánu rysa

Přesto pro něj našel zajímavé přirovnání. „Je to takové dětské hřiště na steroidech,“ neodpustil si tradiční nadsázku. „Krkonošská zvířata jsou v herní krajině nabobtnalá, představujeme je v nadživotních velikostech,“ vysvětlil svoji myšlenku. „Kombinuje abstraktnější a reálné podoby zvířeny, aby fantazie návštěvníků zůstala otevřená a děti se mohly stát třeba malou myší ve chřtánu rysa,“ dodal. „Jsme rádi, že projekt přitáhne lidi do místa, které je tak krásné,“ připojila spoluautorka Pecky, architektka Tereza Kučerová z ateliéru Molo architekti.



Podle starosty Pece pod Sněžkou Alana Tomáška bylo cílem vytvořit v horském prostředí nekomerční atrakci, která nebude zpoplatněná. „To si může dovolit zrealizovat pouze město, díky evropským fondům,“ poznamenal. Název Pecka spojuje dohromady českou Pec a polskou Karpacz, je výsledkem přeshraniční spolupráce. „Chtěli jsme propojit česko-polskou aglomeraci kolem Sněžky, která zasahuje ohromný počet potenciálních návštěvníků. Jsme na úpatí jedné hory, máme k sobě blízko,“ řekl Alan Tomášek.

Ještě dokončí zmiji

Jak přiznal, některé prvky ještě potřebují dokončit. Do sobotního slavnostního otevření se nepodařilo stihnout postavit nadživotní devítimetrovou zmiji z dřevěného materiálu. „Její zhotovení se ukázalo jako složitější,“ připustil starosta a vysvětlil, proč projekt ještě není stoprocentně finalizovaný. „Měli jsme krátký čas na realizaci. Kvůli zimě, která nás limitovala, jsme mohli začít s přípravami až v dubnu a podle plánů měli přitom skončit posledního června. Termín otevření jsme proto posunuli. Finišovalo se hodně intenzivně, zbývající detaily zvládneme dopracovat během provozu v průběhu srpna,“ ujistil.



Otvírat novou turistickou atrakci v kompletním stavu mohli v září, ale v době, kdy do Krkonoš přichází podzim, jim to přišlo kontraproduktivní. „Otvírat v září by nedávalo smysl, proto jsme chtěli stihnout zprovoznit Pecku už v letní sezoně, aby si ji mohli návštěvníci užít o prázdninách,“ uvedl starosta Pece pod Sněžkou.



Správa Krkonošského národního parku uvítala nový turistický cíl z více důvodů. „Je důležité, že na výstavbu byly použité přírodní materiály. Zavede návštěvníky hor také na jiná než tolik frekventovaná a přetížená místa, není dostupná autem a je vhodným místem pro návštěvy skupin školáků, kteří mají co objevovat,“ konstatoval Petr Moravec, vedoucí kanceláře ředitele Správy KRNAP.