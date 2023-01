„Co poslouchám lidi ve Špindlu, tak převaha Petra Pavla bude ještě markantnější. V prvním kole bylo kandidátů více. Andreji Babišovi to tu nikdo hodit nechce,“ tvrdí starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura, dlouholetý podnikatel v cestovním ruchu. „Hodně lidí na horách podniká a vidí, kam to kormidlo Andrej Babiš vždycky otočil. Nejdřív byl pro podnikatele, a když přišel covid, tak je totálně hodil přes palubu. Tím si otočil proti sobě i tu hrstku lidí, kteří ho do té doby ještě brali. Svoji pozici si tady strašně zhoršil. Místo podnikatelů byl najednou pro důchodce. Lidi ho prokoukli,“ vysvětluje Jandura, jak podle něj lidé vnímají Babiše ve Špindlerově Mlýně.

Petra Pavla volilo ve Špindlerově Mlýně 57,59 procenta voličů, Danuši Nerudovou 19,85 procenta, Andreje Babiše 9,17, Pavla Fischera 8,14 procenta voličů. Ve Špindlerově Mlýně volilo 560 místních voličů a 770 lidí na voličské průkazy.

Krkonoše ovládl Pavel. Babiš pohořel, v Peci i Špindlu ho předběhla Nerudová

Porážku utrpěl i Zeman

Fakt, že Babišovi na horách pšenka nekvete, není nic výjimečného. Naopak je to pravidlo, které platilo i ve sněmovních volbách. Stejná byla situace také v případě Miloše Zemana v předchozích dvou prezidentských volbách. Končící hlava státu tehdy skončila hluboko v poli poražených. V Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně a Malé Úpě byl Zeman v roce 2018 v prvním kole až pátý.

„To není žádné překvapení. Naopak překvapení by bylo, pokud by to bylo jinak,“ říká o výsledcích prvního kola aktuálních prezidentských voleb v Krkonoších dlouholetý starosta Vrchlabí Jan Sobotka, předseda senátorského klubu STAN. „Odpovídá to regionu, kde žijeme, který je od sametové revoluce pravicový a liberální,“ dodává Sobotka, který je dvacet let předsedou svazku měst a obcí Krkonoše.

Na Trutnovsku dali lidé nejvíce hlasů Petru Pavlovi, Andrej Babiš byl druhý

Hodně lidí podniká

Podle Jana Sobotky jsou lidé v Krkonoších svobodnější a pravicově zaměření, hodně jich podniká. „Takhle je to tady třicet let a pořád stejné. Je to dané tím, že lidé se na horách vždycky starali sami o sebe, museli se spolehnout sami na sebe. Jsou zvyklí žít svobodně a liberálně,“ nabízí vysvětlení, proč v Krkonoších při jakýchkoliv volbách vítězí pravice.

„Je to dané historicky a socio-ekonomickou situací. Lidé jsou v Krkonoších podnikavější, přestože jsou tady továrny. Jsou zvyklí starat se o sebe, nečekat s nataženou rukou, až jim stát nebo někdo jiný pomůže. Je to takový přístup k životu. Určitě jsou mnohem svobodomyslnější,“ rozebírá situaci politolog Jiří Štefek z Vrchlabí. „Při volbách jsou zodpovědní, chodí jich volit minimálně tolik, kolik je celostátní průměr. Není jim jedno, kdo bude Českou republiku reprezentovat jako hlava státu,“ zdůrazňuje.

Starosta za ANO volil generála. Babiš by byl vhodnější jako premiér, vysvětlil

Mezi další faktory, které se podepisují na postoji obyvatel, řadí vzdělanost a ekonomiku. „Vrchlabí a okolí je relativně bohatý region. Nejsou tady sociální problémy typu bezdomovectví a nezaměstnanosti. Každý, kdo chce pracovat a má vůli pracovat, práci si najde. Existuje spousta možností. Pokud má někdo tu a tam exekuce, jde o zanedbatelné množství obyvatel,“ komentuje situaci Jiří Štefek a pokračuje: „Téměř celé generace Husákových dětí odsud odcházely na vysoké školy. Řada z nich se vrátila zpět domů, což je příklad Vrchlabí a okolí, zakládají tady rodiny. Přinesly si úplně jiné uvažování, než mají generace jejich rodičů.“

Ve druhém kole prezidentských voleb v roce 2018 drtivě vyhrál v Krkonoších Jiří Drahoš, Miloše Zemana volilo ve Špindlerově Mlýně 19 procent voličů, v Peci pod Sněžkou 14 procent, v Malé Úpě 17 a ve Strážném 13 procent.

Výsledky 1. kola prezidentských voleb ve Špindlerově Mlýně

2023

1. Petr Pavel 57,59 procenta hlasů

2. Danuše Nerudová 19,85

3. Andrej Babiš 9,17

4. Pavel Fischer 8,14

5. Jaroslav Bašta 2,53

2018

1. Jiří Drahoš 34,61

2. Pavel Fischer 14,49

3. Michal Horáček 14,21

4. Mirek Topolánek 13,43

5. Miloš Zeman 13,00

2013

1. Karel Schwarzenberg 52,06

2. Miloš Zeman 13,76

3. Jan Fischer 10,09

4. Jiří Dientsbier a Vladimír Franz shodně 7,11