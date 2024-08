Začalo to cimbálovkou s verbuňky a čardášem, gradovalo swingem a řízným punkem. Sobotní program festivalu Trutnoff Open Air přinesl široké rozpětí hudebních žánrů. V neděli festival vyvrcholil závěrečným dnem.

„Je to dokonale dramaturgicky vymyšlené. V tom kontrastu je síla,“ ocenil žánrovou pestrost muzikant a herec Ondřej Havelka, který na Bojišti vystupoval s jeho orchestrem Melody Makers.

„Lidi jsou na festivalu zahlcení bigbítem, baskytarami, velkým hlukem. Hluk děláme také docela velký, ale ten je úplně jiného druhu, je to prostě pozitivní muzika. Najednou přijdou bohaté harmonie a krásné melodie, je to krásné zpestření. Lidé to zatím vždycky ocenili,“ řekl Deníku Havelka, který se na pódiu doplňoval se synem Vojtěchem Havelkou. U publika měli úspěch, lidé při jejich swingových písních tančili a dobře se bavili.

Tomuhle pánovi je 80. Charlie Harper z kapely UK Subs je považován za kmotra britského punku. | Video: Miloš Šálek

Před Melody Makers patřila hlavní scéna na Bojišti anglickým legendám punku UK Subs a hvězdám britské nezávislé scény The Jesus And Mary Chain ze Skotska, hlavní kapele letošního ročníku. A když po Havelkově orchestru s uhlazenými pány v oblecích s motýlkem a kravatou nastoupili čeští punkáči Visací zámek, byl kontrast dokonalý.

České i zahraniční kapely doplnila dokonce moravská cimbálovka. „Je to pro nás velká čest, že jsme dostali takovou velkou příležitost. Byli jsme nervózní, jak nás lidé přijmou, především na hlavní scéně. Přeci jenom cimbálová muzika je naprosto rozličný žánr, než co se tady hraje na festivalu,“ přiznala Anna Sládková z Horňácké cimbálové muziky Háj.

Koncert ukrajinské kapely Go_A na festivalu Trutnoff. | Video: Deník/Jan Braun

Do Trutnova si přivezli z obce Louka kroje, housle, violu, basu a cimbál a předvedli čardáše, polky, valčíky, verbuňky. „Já jsem byla za možnost hrát v Trutnově ještě více vděčnější, protože můj tatínek na tomto festivalu hrál před dvaceti lety s bigbítovou kapelou a velice na to vzpomíná,“ dodala Anna Sládková. Podle zakladatelky horňáckého souboru Jany Evjákové bylo vystoupení na trutnovském festivalu příležitostí ukázat, že i mladí hrají lidové písně s láskou a folklor nezanikne.

Pro změnu s romskou kapelou křepčila herečka Bára Hrzánová. Jako zpěvačka se představila se skupinou Bachtale Apsa v hojně navštěvovaném undergroundovém stanu Ivana Martina Jirouse. Bára Hrzánová je nejen vynikající herečka, ale také všestranná zpěvačka, která má k romské hudbě blízko odjakživa. Název Bachtale Apsa, v překladu Slzy štěstí, vyjadřuje pestrost nálad a emocí, které romská hudba v posluchačích vyvolává.

Hare Krišna je součástí festivalu Trutnoff Open Air již od roku 1999. | Video: Miloš Šálek

V neděli Trutnoff vyvrcholil závěrečným čtvrtým dnem. Premiéru na festivalu si užil písničkář Michal Horák, program večer završila americká hardcoreová kapela z Detroitu Walls of Jericho.

