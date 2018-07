Barbora Poláková si dala na Luční boudě borůvkové knedlíky a šla zpívat

Pec pod Sněžkou - Na vyšším místě ještě nikdy nezpívala. Zpěvačka a herečka Barbora Poláková měla v pátek koncert na neobvyklém místě. Luční boudě v Krkonoších v nadmořské výšce 1410 metrů, která si připomněla 395 let od zahájení stavby. „Výš to u nás nejde, to bychom museli hrát jedině cizině,“ říkala po svém vystoupení.

dnes 08:24 SDÍLEJ:

„Koncert byl zvláštní hlavně v tom, že jsme si před ním daly borůvkové knedlíky,“ usmívala se Barbora Poláková, která dorazila na nejstarší hřebenovou boudu den před koncertem. „Pobyt byl hrozně krátký. Chtěla bych zůstat na Luční boudě i po něm, ale spěcháme na další vystoupení na hrad Valečov,“ vysvětlovala rychlé balení instrumentů.



Nenechala si ujít procházku na nejvyšší českou horu. „S naší vokalistkou jsme si ráno vyšláply na Sněžku. Chytlo nás tam horší počasí a mraky. Když jsem z ní posílala fotku taťkovi, tak mi odepsal, že to je přece na Sněžce normálka. Pod ní může být krásně a tam mlha a zataženo,“ povídala zpěvačka hitu Nafrněná. Horské prostředí si užívala. „Moc! Do Krkonoš a Tater jsem jezdila s rodiči odmalička,“ prozradila.



Za oblíbené místo označila Rokytnici nad Jizerou. „Mám ji hrozně ráda. Hodně jsme tam jezdili, znám dobře Lysou horu, Dvoračky. Neměli jsme v Rokytnici rodinné příbuzné ani známé, ale prostě jsem si k tomu místu našla vztah a líbí se mi tam,“ řekla Barbora Poláková. ČTĚTE TAKÉ: Ani bernardýn Bohouš základní kámen nevyčmuchal. Chodí se zchladit do piv

Autor: Jan Braun