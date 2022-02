O klienty Barevných domků se stará 132 pracovníků. Kromě odborných dovedností musí disponovat dostatečnou dávkou ohleduplnosti a porozumění. "Nejdůležitější při výběru nových pracovníků není, jestli pracovali v sociálních službách, zda umí či neumí pomáhat klientům při hygieně, ale empatie a lidský přístup. To se naučit nedá. Buď to člověk v sobě má, nebo nikoli," říká ředitelka Barevných domků Hajnice Lucie Skalová.

I proto se stává, že pracovníka v sociálních službách jdou dělat lidé z profesí, u kterých by se to nečekalo. "Lidé se dostanou do určitého období, kdy přehodnotí svůj osobní i pracovní život. Proto získáváme nové kolegy z úplně jiných oborů, ať je to PR agentura, hasič, účetní a jiných," popisuje aktuální praxi.

Hajnice srovnala křivé fotbalové hřiště, s dálnicí má problém hlavně jeden občan

Velkou zkouškou bylo pro Barevné domky období koronavirové pandemie, a to jak z hlediska organizace práce, tak lidských charakterů. "Nikdy jsem se necítila lépe mezi kolegy než v době pandemie," tvrdí Lucie Skalová a pokračuje: "Bylo to náročné období, ale velmi dobře jsme ho zvládli. Semkli jsme se, všechno fungovalo. Pomáhali jsme si, byli ohleduplní, jednali na rovinu. Ráda bych opětovně poděkovala pracovníkům za jejich práci, nasazení a zvládání stresových a neočekávaných situací v covidové době. Důkazem dobře odvedené práce může být skutečnost, že naši klienti zvládali potřebná hygienická i další nezbytná omezení velmi dobře."

Na konci loňského roku začala v areálu v Hajnici modernizace, do které Královéhradecký kraj investuje 148 milionů korun. Stavební práce potrvají do roku 2024. Stavbaři již odstranili hospodářskou budovu, na jejímž místě budují základy pro nový jednopodlažní objekt. Ten bude sloužit jako ubytovací kapacita pro 36 klientů s potřebnou vyšší mírou podpory.

Spolek vzal obnovu kostela do vlastních rukou, nechal se inspirovat architekty

Královéhradecký kraj opraví také hlavní provozní a administrativní budovu, kde vznikne mimo jiné nová kuchyň a prádelna. "Nová bezbariérová budova bude mít kapacitu 36 lůžek. Bude rozdělená na tři domácnosti. Naším záměrem je, co nejvíce přiblížit klienty běžnému způsobu života a jednat s nimi adekvátně k jejich věku, aby mohli smysluplně trávit volný čas a zapojili se do běžného života, práce i zábavy," vysvětluje ředitelka Barevných domků.

V areálu v Hajnici žije 58 klientů v šesti barevně odlišných rodinných domcích a v hlavní budově. Jsou tam ubytovaní i převážně imobilní klienti, odkázaní na podporu a pomoc asistentů. Budova však tomu není uzpůsobená. "Také proto nám pomůže modernizace areálu, abychom mohli poskytovat klientům kvalitnější péči," dodává Skalová.

Tmavý Důl se pyšní moderním zařízením pro seniory. Jedno lůžko stojí přes milion

V Hajnici se sociální pracovníci starají o osoby s těžším mentálním postižením a poruchou autistického spektra a náročným chováním. Klientům s nižší potřebnou mírou podpory poskytuje organizace chráněné bydlení v devíti domácnostech ve Dvoře Králové nad Labem, Trutnově a Vrchlabí, ať v rodinné či panelové zástavbě. Kapacita této služby činí v současné době celkem 45 lůžek. Ve Dvoře Králové využívají klienti sociálně terapeutickou dílnu, kam za aktivitami docházejí. V Trutnově působí ambulantní a terénní služba sociální rehabilitace, jejíž součástí je Oranžová kavárna, kde klienti zvyšují pracovní i sociální dovednosti.

Barevné domky nyní intenzivně hledají na Trutnovsku vhodnou nemovitost pro dětskou skupinu osob s poruchou autistického spektra. "Zatím se nám ale nedaří sehnat takovou, aby byla prostorově vhodná a vyhovovala klientům a jejich potřebám," říká ředitelka Lucie Skalová.

Peter Olšák léčí ve Vesně ochrnutí unikátní kombinací akupunktury a elektroléčby