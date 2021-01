Zdroj: DeníkZ Prahy z pozice barového manažera v Gin Tonic Clubu do horské vesničky v Krkonoších. Pro takovou životní změnu se loni rozhodl David Pintíř. Mladý muž, který pochází z Hradce Králové, vyměnil práci v podniku, kde se pařilo do noci, za vedení restaurace v obci nad Vrchlabím se dvěma stovkami obyvatel. Nevybral si k tomu nejvhodnější dobu. Loni rozjetá koronavirová pandemie přinesla velká omezení a hluboké ztráty podnikatelům v gastronomii.

"Dříve jsem se věnoval barům, od klasického barmanství až po noční provozy. Postupem času mi došlo, že bych se chtěl radši věnovat klasickému dennímu provozu s jídlem v příjemné restauraci. Mám rád hory, chtěl jsem být na horách. Po delší úvaze a konzultacích jsem si vybral Strážné, které se mi líbilo, stejně jako restaurace," vysvětluje David Pintíř svoji cestu za provozováním restaurace na horách.

V Krkonoších už působil, tři roky pracoval ve Špindlerově Mlýně. Loni v květnu ale začal poprvé vést svoji restauraci. Obecní hospodu ve Strážném má v pronájmu od obecního úřadu, který ji před tím tři roky provozoval sám.

"Kvůli covidu jsme museli restauraci uzavřít, protože jsme nezískali jako obec žádnou podporu a kompenzace od státu na zavřené hospody. Bylo neúnosné ji držet dál z obecních zdrojů. To se ukázalo jako správné. Koronavirus pokračuje dál a ekonomicky by nás to táhlo dolů," zdůvodňuje starosta Strážného Tomáš Grégr, proč obec na jaře uzavřela restauraci. Ta přitom fungovala dobře a se ziskem.

Od března do ztráty

"Zaměstnávali jsme deset lidí na hlavní pracovní poměr, dokázali si na sebe vydělat. Tržby byly dobré přes letní i zimní sezonu. Bez tržeb a kompenzací od státu jsme ale šli od března do ztráty," popisuje starosta. Obec uvítala, že mohla od května pronajmout restauraci novému nájemci. "Trochu se nám ulevilo. Přeci jen obec tady není proto, aby provozovala restauraci. Šlo jen o provizorní řešení, když jsme neměli žádného nájemce. Věříme, že současný provozovatel těžkou dobu ustojí," dodává Tomáš Grégr.

David Pintíř zažívá úskalí současné doby, která nepřeje gastronomickému byznysu. Přesto se snaží bojovat. "Nelituji, že jsme do toho šli v takto kritické době," tvrdí. "V týdnu se snažíme mít otevřené okénko alespoň přes obědy, o víkendech celý den. Nabízíme lidem také rozvoz jídla domů," přibližuje.

Zájem je nárazový. Přes týden je horská obec vylidněná, přes víkend se tam nahrnou turisté z Prahy i blízkého okolí. "Během týdne uvařím jednotky jídel, o víkendech to je více. Jezdí skupiny, které si s oblibou v předstihu objednávají tataráky, vepřová kolena. Vařím sám, což někdy přináší praktické problémy, jak vše najednou zvládnout, když přijde více lidí. Zaměstnanci, které mám, jsou doma," říká.

Otevření restauračního okénka vnímá tak, že chce poskytnout službu lidem a současně na tom moc neprodělat. "Tržby jsou zhruba na úrovni 5 až 15 procent odhadovaných příjmů," vypočítává neradostnou bilanci.

Ztráty alespoň částečně pokryje polštář kompenzací od vlády. "Podpora od státu je chaotická. Nemyslím si, že by pokryla zásadní položky toho, co se doopravdy děje. Žádal jsem covid nájemné, antivirus na zaměstnance, budu žádat covid gastro. Nejzásadnější položka jsou výplaty, což je vysoká částka, kterou je potřeba každý měsíc zaplatit. Tato kompenzace naštěstí přichází," komentuje současnou situaci David Pintíř.