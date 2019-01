Trutnov - Basketbalistky trutnovské Lokomotivy vyhrály v 16. kole ŽBL ve Strakonicích 86:75. Michaela Potočková zazářila 24 body.

Křídelní hráčka Lokomotivy Michaela Potočková nastřílela ve Strakonicích 24 bodů. | Foto: Jan Bartoš

Proti soupeři, který zvítězil z patnácti zápasů jedinkrát, se však na výhru nadřely více než předpokládaly. V poslední čtvrtině totiž musely dohánět desetibodové manko. Kritickou situaci zvládly a nepříznivý vývoj otočily. Vedle Potočkové výrazně přispěla k úspěšnému závěru Anna Rylichová, autorka 15 bodů ve čtvrté čtvrtině.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Domácí tým zaslouží za obětavý a bojovný výkon absolutorium. My jsme sice začali relativně koncentrovaně, vybudovali si desetibodový náskok, ale pak jsme se úplně vytratili. V obraně nám nefungovalo absolutně nic, hořeli jsme na doskoku. Domácí hráčky se postupně dostávaly do pohody a i v šesti dnes sahaly po vítězství. Přesně se nám ukázalo, jak je ve sportu důležité udržet si koncentraci a za žádných okolností nic nepodcenit i proti výrazně oslabenému soupeři. Doufám, že to bude pro nás dostatečné poučení do budoucna. Zachránila nás střelba Míši Potočkové a 15 bodů Aničky Rylichové v poslední čtvrtině."



Petr Martínek, trenér U19 Chance: "Gratulujeme Trutnovu k vítězství. Přesto musím smeknout a pochválit šest statečných hráček Strakonic, které předvedly místy až heroický výkon. Vstup do utkání z naší strany nebyl povedený. Prohrávali jsme rychle o deset bodů. V průběhu druhé čtvrtiny se hra výrazně vyrovnala a do šaten se šlo rozdílem čtyřbodového manka. Ve třetí čtvrtině zavelely naše hráčky k obratu a dokázali jsme v průběhu vést až o deset bodů. Přesto to nestačilo a v poslední čtvrtině nám vlivem úzkého kádru docházely síly. A hráčka Rylichová úspěšnými tříbodovými pokusy zvedla Trutnov k velkému obratu. Myslím, že dnes se nemáme za co stydět a mám pocit, že jsme morálními vítězi my."



U19 Chance - BK Loko Trutnov 75:86 (14:21, 35:39, 59:57). Body: Rosecká 25, Halátková 20, Petrušková 14, Tomšovicová 10, Lukačevičová 4, Vadlejchová 2 - Potočková 24, Rylichová a Carter 17, Kozumplíková 12, Vašáková 8, Adams 7, K. Holubcová 1. Rozhodčí: Znamínko, Peterková, Ulrych. Fauly: 21:19, TH: 20/17 - 21/14, trojky: 10:12, diváci: 148.

V sobotu 2. února hraje Trutnov doma v 17:30 s Nymburkem.