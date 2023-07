Už popáté se uskutečnil charitativní Běh Dobrého Draka. Letošní termín byl ustanoven na 13. 5. 2023, podobně jako loni podle možností Sašíka, kterému stejně jako Jáchymovi velmi pomáhá rehabilitační cvičení. A tedy i vybíraná částka byla směrována na pokrytí nákladných terapií.

V Trutnově se konal v sobotu 5. ročník charitativní akce Běh Dobrého Draka. | Foto: Jan Bartoš

Základem Sašíkových terapií je Kraniosakrální biodynamika a metody učení pohybem podle Moshe Feldenkraise, Anat Baniel Metoda a NeuroHorizone. Skrze tyto neurorehabilitace, zaměřené na neuroplasticitu mozku se Sašík neuvěřitelně rozvíjí. Z diagnózy patologického novorozence (ještě na roce života) je ze Sašíka po roce a půl terapií velmi šikovný a učenlivý chlapeček.

„A i když to dlouho vypadalo na transparentní účtu „tak trochu všelijak“ (možná tak trochu podobně, jak Sašíkův vývoj) a nám se v hlavách honily různé myšlenky, nakonec v předvečer běhu byla sesbíraná suma okolo 70 tis. Kč, což nám dávalo naději, že bychom se ke 100tis. hranici mohli opět dostat,“ říkají organizátoři. „Z minulých let jsme věděli kolik se zhruba na Letišti do kasiček vybere, tak jsme byli klidnější…“

Sobota 13. května 2023

Sobotní počasí bylo proměnlivé a nikdo nevěděl, kdy zmokne, ale nakonec počasí přálo a mokrých běžců nebylo mnoho. I letos bylo možné si zakoupit originální čelenku akce anebo objednat tričko v designu od JenDesign. Pokud to někdo nestihl na Letišti, může si jak čelenku, tak tričko objednat v průběhu celého roku. Čelenky máme skladem, tričko necháme u výrobce TextArt vyrobit a bude k dispozici do 14 dnů. Zakoupením těchto produktů podpoříte organizátory v jejich úsilí pomáhat někomu jinému, kteří, ač je to možná v této době divné, vše dělají ve svém volném čase bez nároku na cokoliv.

​Na 6km trať se letos vydalo 89 běžců a běžkyň, na 10km trať 25, vč. těch, co u toho protáhli tlapky svým čtyřnohým kamarádům a na dlouhou 15km trasu vyběhlo 17 závodníků a závodnic. Do svého závodu tedy vyběhlo přes 130 dobrých lidí, kteří chtěli udělat něco prospěšného pro sebe i pro někoho jiného a svým startovným příspěvkem (v minimální výši 150 Kč) pomohli Sašíkovi přidat do „prasátka“ na nákladné terapie. Na programu dne rozhodně nemohly chybět dětské závody, aby i ti nejmenší si mohli za závodit a v cíli dostali nějakou odměnu. „Je hezké vidět, když děti jsou od mala vedené ke sportu, a ještě k tomu, aby pomohli někomu jinému.“

Nejrychlejším běžcem na krátké 6km trati byl stejně jako loni Tomáš Nesládek v čase 27:36, následovaný Vojtěchem Kyselou (28:02) a Janem Mánkem (30:11). Ženy ovládla Zuzana Matoušková (33:13) před Annou Žákovou (33:15) a Lenkou Kornfeldovou (34:47). S desetikilometrovou tratí si nejlépe poradil Tomáš Vlček (42:31), druhý doběh Pavel Šimek (45:43) a třetí pak Henryk Drygalski (46:25). Nejrychlejší žena na této trati Vendula Peteříková (46:59) obsadila celkově 4. místo. Jako druhá doběhla Tereza Tyrychtrová (52:30) a třetí Melánia Baliaková (53:52). Desetikilometrovou trať se psem nejrychleji proběhl Michal Šubrt (50:22), následovaný Andreje Hačevským (50:57) a Radovanem Sadílkem (52:07).

Nejrychlejším mužem na 15km trati byl Lukáš Bouček (1:08:28), druhý do cíle doběhl Jan Špelda (1:12:09) a třetí Dušan Záruba (1:12:46). Nejrychlejší ženou byla Petra Figerová (1:25:22), druhou v cíli pak byla Kateřina Holubová (1:28:50) a třetí oběhla Petra Honzová (1:29:18).

​Celkové výsledky najdete ZDE.

„Jsme moc rádi, že se do podpory zapojují i místní firmy. Většinou chtějí podpořit svého zaměstnance (rodiče hendikepovaného) a mnoho z nich už zůstane partnerem i v dalších letech. Někteří zase „odejdou“, je to samozřejmě dobročinná akce a každý nemůže vždy pomoci. Ale my si velmi vážíme každého, kdo se do akce zapojí jakýmkoliv způsobem. Děkujeme všem – jak Letišti Trutnov, že máme k dispozici jejich zázemí a máme kde akci bezproblémově uspořádat, tak firmám a nemalý dík samozřejmě patří všem běžcům, kteří přijdou se proběhnout a svým příspěvkem hendikepovaného podpoří. Poděkovat samozřejmě musíme i dobrovolníkům, kteří vypomáhají s organizací vlastního běhu!“

Nakonec po rozpečetění a vysypání kasiček z Letiště svítila na transparentním účtu zřízeného jen a pouze pro Sašíka suma přes 90 000 Kč, což organizátory úplně neuspokojilo. S rodinou se domluvili, že účet ještě nechají běžet do 1. 6. 2023, jestli se povede dosáhnout částky přes 100 000 Kč. „A to se nakonec povedlo, nakonec se na účtu sesbíralo téměř 115 tis. Kč a my sumu doplnili a Saškovi odeslali 115 115 Kč,“ usmívají se organizátoři, kteří tak vědí, že jejich dobrovolná práce má smysl a není zbytečná.

„Když si těch pět let promítneme, a vybavíme těch pět předávacích šeků, které jsme předali, tak se nám podařilo pro hendikepované z Trutnovska získat více než 500 000 Kč (pro Ivetu 50 000 Kč, pro Lucinku 105 000 Kč, pro Amálku 140 000 Kč, pro Jáchyma 100 000 Kč a pro Sašíka 115 000 Kč)!​ A to už je slušná suma, nemyslíte?“ uzavírají organizátoři ohlédnutí za letošním 5. ročníkem své charitní akce.