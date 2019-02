Podmínkou účasti jsou celodřevěné lyže s historickým vázáním (nejmladší Kandahar), hole dřevěné, bambusové a dobové oblečení. Pro muže jsou vypsány kategorie do 60 let a nad 60 let, pro ženy do 50 let a nad 50 let. Startující absolvují tři disciplíny. Nejprve se vydají na 1 km v běhu na lyžích klasicky s hromadným startem, poté na dvoukolový slalom a žacléřský historický trojboj završí skok prostý, daleký. Děti budou závodit na saních.