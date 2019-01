Krkonoše - Na pořádně žhavou show na sněhu se mohou těšit už dnes návštěvníci nejvyšších tuzemských hor.

Ben Cristovao | Foto: DENÍK/ Daniela Loudová

Ve skiareálu Herlíkovice totiž právě dnes oficiálně zahajují vstup do nové zimní sezony, přičemž hlavní hvězdou večera se stane český zpěvák Ben Cristovao. Akce startuje už v 15 hodin, veřejnost bude moci soutěžit o volné pernamentky. Vystoupení Cristovaa přijde na řadu v 18.30 hodin, do hor přijede společně s Annet Charitonovou a raperem the Glowsticks z Kanady. Od 20.00 bude pak následovat diskotéka a dvě hodiny před půlnocí odstartuje after party v klubu Stodola v areálu Eden v Herlíkovicích. Vstupné organizátoři nevybírají.

V Černém Dole se schováte do stanu, denně je tam program

Na návštěvníky Krkonoš mysleli pořadatelé tradičního Vánočního stanu. Nudit se během posledního prosincového týdne lidé v Černém Dole určitě nebudou. Po úvodních třech dnes začne dnes program v 16 hodin dětskými Hrátkami s klaunem Tomem, od 20 hodin zahraje skupina Nadoraz. Zítra se děti mohou od 16 hodin těšit na pořad Možná přijde i kouzelník. Dospělým zahrají od 20 hodin Vaťáci (revival Kabátů). V pátek 30. prosince se od 16 hodin otevře oblíbená výroba loutek a marionet s divadlem Kozlík a pořadem Těšíme se na pohádku. Od 20 hodin dospělé pobaví pořad Černodolský štěk. Vánoční stan své brány otevře i v poslední den tohoto roku. V sobotu se od 16 hodin o oslavu Silvestra postará opět agentura Vosa, od 20 hodin pak začíná diskotéka.