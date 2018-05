Benefice KlaPeto na Sněžku vynesla přes milion korun

Pec pod Sněžkou - Každý rok se vydává obrovské procesí handicapovaných lidí s asistenty a také příznivců Nadačního fondu Klapeto Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše na Sněžku. Vždy za účelem pomoct dalším zdravotně postiženým dětem.

V sobotu za příznivého počasí opět zavítaly na pecké parkoviště U kapličky davy. Již pošesté se nadšenci vydali na nejvyšší český vrchol. Tentokrát pro rok a půl starého Matýska Sivaka, který ve dvou měsících onemocněl dodnes nejasným zánětlivým onemocněním. Navzdory prognózám chlapeček přežil, ale nemoc a léčba si vyžádala krutou daň. Lékaři Matýskovi amputovali ruku a nohu a patrně je zasažen i zrak a sluch. Rodiče potřebují finanční prostředky na kompenzační pomůcky a rehabilitace.

„Byl to díky všem, kteří se do Krkonoš dostavili, nádherný den plný emocí. Autor charitativního výstupu Jaroslav Petrouš zdolal vrchol Sněžky za 1 hodinu 59 minut a 58 vteřin, naše KlaPeto děti ho ale už hravě předběhly,“ povyprávěla na facebookovém profilu nadace Kateřina Klasnová. „Péťa Januš z Trutnova, pro kterého se šlo na Sněžku před pěti lety, aby se naučil chodit na protéze, to dal za 1 hodinu 33 minut a 11letý Lukášek Kapko, kterému jsme přispěli na sportovní protézu, za neuvěřitelnou 1 hodinu a 19 minut,“ informovala Klasnová a ocenila výkony i všech ostatních handicapovaných, ať už vyšli na Sněžku po svých nebo s asistencí, i dalších zástupců široké veřejnosti.

Letos procesí „vyšláplo” i s podporou výtěžku z prodávaných triček rekordní sumu pro těžce zdravotně postižené děti ve výši 1 105 000 korun. „Rodině Matýska Sivaka, který byl hlavním hrdinou dnešního dne, jsme předali symbolický šek na 165 tisíc korun a ostatní peníze rozdělíme do poslední koruny dalším handicapovaným dětem na slavnostní podzimní benefici,“ dodala Kateřina Klasnová.