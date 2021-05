Obec z Vraních hor se připravuje na situaci už nyní. Letos a v příštím roce chce vybudovat chodníky podél silnice první třídy, do kterých chce investovat s pomocí dotací mimořádných 30 milionů korun. "Očekáváme, že doprava se od roku 2023 ztrojnásobí, ačkoliv ŘSD slibuje, že v Královci zůstane po dokončení dálnice z Polska omezení 9 tun a kamiony z Polska nám tudy jezdit nebudou. I bez kamionové dopravy to však bude velký nápor. Přes obec budou jezdit všechna osobní auta, která v Lubawce sjedou z dálnice," předpokládá starosta Bernartic Radek Hojný.

Spraví se také silnice první třídy, která si bude muset zvyknout na extrémní provoz, především v období mezi dokončením polské a české části dálnice. ŘSD začne 17. května opravovat vozovku ve Zlaté Olešnici, vzápětí také most v Bernarticích a silnice tak bude úplně uzavřená až do poloviny října. Příští rok na to má navázat rekonstrukce další části silnice na Bernartice.

Poláci mají mít hotovou dálnici na hranice s Českem v roce 2023. Optimistický výhled české strany na zahájení výstavby je v roce 2023 s plánovaným dokončením v roce 2026.

"Život v obci výrazně ovlivní výstavba dálnice, při které se také zvýší frekvence dopravy a přinese hluk a světelný smog. Budeme rádi, až se dálnice postaví, auta budou jezdit po ní a intenzita dopravy v obci klesne. Získáme zpět klidné prostředí, které máme rádi a na které jsou lidé zvyklí. Místní klidnější prostředí navíc začínají čím dál častěji vyhledávat lidé z větších měst, registrujeme zvýšený zájem o pozemky," říká Hojný.

Obavy mají lidé nejen z hluku, který přinese výstavba náročných dálničních úseků v kopcovité krajině, ale také z vybudování čerpací stanice. Ta vyroste na louce nad Bernarticemi. Nebude to žádné malé dálniční odpočívadlo, naopak bude mít charakter největších odpočívek, které se stavějí u českých dálnic. Bude mít čerpací stanici, velké parkoviště pro kamiony, občerstvení.

"ŘSD jsme nechali na zastupitelstvu veřejně prezentovat odpočívku, lidé se obávají zvýšené hlučnosti a kriminality a negativního vlivu na život v obci. ŘSD nás ubezpečuje, že celý areál odpočívky bude oplocený a zabezpečený tak, aby se z ní řidiči nedostali do obce. Jednání kvůli odpočívce dál probíhají," vysvětluje starosta Bernartic.

Původně přitom dálniční odpočívka v Bernarticích vůbec být neměla. "Dvě odpočívky měly vyrůst v Královci na obou stranách budoucí dálnice. V Královci se ovšem obě nevejdou do koridoru podle územního plánu, zatímco u nás ano, proto se jedna z nich bude stavět v Bernarticích," objasňuje Radek Hojný.