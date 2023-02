Marcel Samek, starosta Hroubovic na Chrudimsku:

Marcel Samek, starosta HroubovicZdroj: archiv Marcela Samka

"Masopustní obchůzky v naší obci nemáme. Hroubovice byly vždy v minulosti převážně sídlem dělníků, kteří za prací docházeli dojížděli do okolních obcí a působí to, jako by se domů se chodili prakticky jen vyspat. Podle pamětníků se zde zhruba před 40 lety zrodil pokus o uspořádání masopustní obchůzky, ale tato tradice se pravděpodobně neujala. Tradice jako takové u nás moc nedržíme, snad kromě posvícení a také zahájením adventu."