Běželi na podporu prevence mrtvice

Výroba - Výroba Strojírenští technici technologové, 20 000 Kč

Strojírenští technici technologové, normovači Technolog. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: TECHNOLOG, Co bude Vaší náplní práce?, - Zajišťování technické přípravy výroby, - Tvorba technologických postupů a procesů, - Správa technické dokumentace , - Kontrola výrobních procesů- zavádění systémů proti chybám, - Optimalizace a navrhování zlepšovacích procesů včetně spolupráce na implementaci nových projektů, - Komunikace se zákazníky i dodavateli, - Udržování a zvyšování kvalifikace v daném oboru Co by Vám nemělo chybět?, - SŠ/VŠ technického zaměření, - Zkušenosti na obdobné pozici / v automobilovém průmyslu výhodou, - Praktická zkušenost s nástroji kvality (PPAP, APQP, 8D, FMEA, SPC, MSA, PARETO, VDA, IATF 16949/ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001 výhodou/), - Technické znalosti , - Znalost Aj na mírně pokročilé úrovni, - Uživatelská znalost práce na PC, - Schopnost samostatné i týmové práce, rozhodovací schopnosti, - Pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, - Ochotu učit se nové věci , - ŘP sk.B (aktivní řidič), Co Vám nabízíme?, - Stabilní zaměstnání v zavedené a úspěšné společnosti, - Po odpracovaném roce pracovní poměr na dobu neurčitou, - Moderní, čisté pracovní prostředí v novém závodě, - Motivující finanční ohodnocení , - Stravenky plně hrazené zaměstnavatelem + další zaměstnanecké benefity, - Udržování a prohlubování kvalifikace, - Možnost profesního a osobního růstu, Bližší informace pro Vás!, - Nástup možný ihned nebo dohodou, - Místo výkonu práce: Trutnov , - Vhodná pozice také pro OZP/OZZ s docházením do firmy. Pracoviště: Emerge, a.s. -trutnov, Roty Nazdar, č.p. 500, 541 01 Trutnov 1. Informace: Olga Hrubá, +420 606 088 326.