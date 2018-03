Běžkaře prověří ledová sedmdesátka

Špindlerův Mlýn - Závod běžkařů s nejdelší tradicí v České republice, který patří mezi nejstarší lyžařské podniky v Evropě i na světě, má před sebou 63. ročník. Poslední místo obhajuje herec a architekt David Vávra.

Běžkařský maraton na horách stojí hodně sil. Legendární Krkonošská sedmdesátka startuje v sobotu ze Špindlerova Mlýna z lyžařského areálu Svatý Petr.Foto: DENÍK/Jan Braun

Už se sice nestartuje v desetičlenných hlídkách, flanelové košile vystřídalo termo prádlo a místo závějí na hřebenech je trať vyleštěná rolbou, přesto si Krkonošská 70 udržela zvláštní kouzlo, které láká stovky běžkařů.

Z ledového kotle špindlerovského skiareálu Svatý Petr se v sobotu ráno vydá dav lyžařů vstříc několikahodinové pouti po horách. Bude jich minimálně 637. Tolik se jich přihlásilo do včerejšího večera. Vedle hlavního závodu pětičlenných hlídek na 70 km, v němž můžou poprvé startovat i ženy, jsou vypsány také kategorie na 50 a 25 km, včetně individuálních. „V 70. a 80. letech žil Krkonošskou 70 celý Špindl. Startovaly tisíce lidí a autobusy stály až po Labskou přehradu,“ připomíná velkou tradici Petr Ceral.

Petr Ceral zná Krkonošskou 70 opravdu důkladně, zažil při ní mnohé. Nejprve jako závodník, v posledních letech v roli stavitele tratě. „Za 63 ročníků se trať změnila hodně, posledních patnáct let už zůstává stejná,“ říká. „Dříve se jezdila výhradně sedmdesátka v desetičlenných družstvech, dnes už se jezdí i kratší tratě a také jednotlivci. To je myslím rozumné, závod se otevřel pro široké spektrum běžkařů a přidává mu zajímavost,“ hodnotí.

Současné mrazivé teploty o to více vybízejí k důkladnému výběru oblečení pro maratonský závod. „Každý závodník musí být dobře ustrojený do mrazu. Já jsem jezdil ve flanelce a golfkách, dnes už mají termoprádlo,“ usmívá se Petr Ceral. „Každý musí mít vyzkoušené, co mu do nízkých teplot vyhovuje. V každém případě by takový závod neměl absolvovat úplný začátečník, a to ani nejkratší trasu na 25 kilometrů. Zkušenost je nezbytná,“ upozorňuje.

„Když jsme závodili v desetičlenných družstvech, čekali jsme někdy na kontrolách na posledního z týmu i půl hodiny a hodně jsme vychladli. V dnešní době už pětičlenné hlídky bývají vyrovnanější a zvolí si, jestli pojedou nalehko a budou zahřátí v závodním tempu nebo absolvují sedmdesátku spíš rekreačně tak, aby se zúčastnili a obléknou se tepleji. Přístup k závodu je silně individuální,“ dodává. Nejnáročnější úsek přijde hned na začátku. „Nejtěžší bude úvodní osmikilometrové stoupání, kdy se běžkaři musí dostat ze Špindlu po modré sjezdovce až ke stanici lanovky na Pláni,“ očekává stavitel tratě. Dříve dal účastníkům legendárního mítinku pořádně zabrat výstup ze Špindlerovky na Luční boudu. „To se běželo sedm kilometrů traverzem, jednu nohu jste měl o půl metru výš než druhou,“ vzpomíná na starší ročníky.

Krkonošská sedmdesátka láká také známé postavy. Loni si ji vyzkoušel skifař Ondřej Synek. K tradičním účastníkům patří herec a architekt David Vávra, obvykle startující s týmem Sklepovských sršáňů pod pseudonymem. Loni byl za Ducka Valuru a skončil poslední, jak zněl jeho cíl. „Krkonošská 70 má široký rozptyl zážitků. Někdo se tahá na laně, jede o čas a vidí sníh fialově. My si to užíváme. Dokonce mě mrzí, že hlídky nejsou po deseti lidech jako kdysi. To by byla větší sranda. Jde hlavně o to, aby si lidi provětrali mozek,“ tvrdí David Vávra, který v minulosti absolvoval i slavný Vasův běh.

Kudy se jede Krkonošská 70

start Svatý Petr Špindlerův Mlýn - Hromovka – rozcestí Struhadla - Krásná Pláň - Nad Krásnou Plání - stanice lanovky - rozcestí za lanovkou - Srub - nad Láhrovými Boudami - Zinneckerova strouha - Liščí cesta - rozcestí nad Tetřevími Boudami - rozcestí u Lesní boudy - Zahrádky - vysílač - Pražská bouda rozcestí - Krausovy Boudy - U Modrých Kamenů - Pardubické Boudy - pod Černou horou - pod Zrcadly - pod Kolínskou boudou - Pražská bouda - Liščí cesta - Zinneckerova strouha nad Láhrovými Boudami - Srub - Krásná Pláň - Struhadla - Hromovka - cíl Svatý Petr