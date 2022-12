Trutnov pokračuje s opravou kina za 115 milionů, Hostinné chce kulturní centrum

Mezi další významné investice lze zařadit rekonstrukci skleněné lávky Na Struze za 26 milionů korun, kterou však takřka kompletně pokryje dotace, vybudování nového hlediště v areálu Bojiště za 9,5 milionů korun, regenerace náměstí Hraničářů za 9 milionů, dokončení výstavby chodníku podél komunikace v Polské ulici za 13 milionů, zkvalitnění zázemí v trutnovském domově pro seniory za 4,3 milionu, sanace vlhkosti suterénu Staré radnice za 4,5 milionu, výměna oken v budově ZUŠ ve Školní ulici za 6,5 milionu korun. Novinkou bude vybudování sběrného dvora v Poříčí za 2,1 milionu korun.

Opravy skleněné lávky i mostů. Trutnov připravuje investice do infrastruktury

„Rozdíl mezi příjmy a výdaji vzniká přechodem investičních akcí z letošního roku do příštího, zejména se jedná o rekonstrukci kina Vesmír, kterou hradíme z úspor nastřádaných v předchozích letech. Plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji se pravděpodobně ještě sníží, protože do konce roku očekáváme příjmy zhruba o 45 milionů korun vyšší oproti původnímu odhadu. Tyto prostředky budeme moci do financování zapojit. Postupně také do rozpočtu přidáme příjmy z dotací v odhadované výši 50 milionů korun,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa.

„Některé akce do rozpočtu přidáme v příštím roce v rámci rozpočtových změn. Rád bych, aby se podařilo doplnit například rekonstrukci Lípového náměstí,“ dodal Rosa.

Obyvatelé Trutnova a Dvora Králové zaplatí poprvé za vodu přes sto korun

Jako jediní z 32 přítomných zastupitelů nehlasovali pro rozpočet dva zástupci opozičního hnutí Žít v Trutnově, kteří se zdrželi hlasování. "Domníváme se, že investiční priority rozpočtu města by měly být směřovány jinam, a to zejména do infrastruktury, kterou občané používají každý den, jako je například výstavba chodníků, autobusových zastávek a řešení parkování. Bohužel ani v částce na projekty nevidíme, že by tuto situaci chtělo vedení města do budoucna razantněji řešit. Rovněž nám vadí, že rozpočet je výrazně schodkový, a to o více jak sto milionů korun," řekl Petr Sobotka z hnutí Žít v Trutnově.

Trutnov vylepší Bojiště i Dolce, opozice by zrušila ohňostroj a zkrouhla CirkUFF

Město pro příští rok navýší provozní prostředky prakticky u všech příspěvkových organizací o 24,1 milionu korun. Vyšší příspěvky dostanou také městské společnosti Technické služby Trutnov (3,6 milionu Kč) a Mebys Trutnov (10,9 milionu Kč). V případě Mebysu, který se stará mimo jiné o trutnovská sportoviště, se na navýšení podílí zejména provoz krytého bazénu, letního koupaliště a zimního stadionu.

„V roce 2023 jsme schopni pokrýt zvýšené provozní náklady z kladného výsledku hospodaření tak, aby chod jednotlivých příspěvkových organizací, klubů a oddílů nebyl narušen. Jedná se však o přechodné období, během kterého musíme učinit významná úsporná opatření. Ředitelé jednotlivých organizací ve spolupráci s odborem majetku města a energetikem budou motivováni k tomu, aby taková opatření navrhli a realizovali. To se samozřejmě týká i provozu sportovišť,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa.

FOTO: Svařák, punč, trdelník, klobásy. V Trutnově na náměstí začaly vánoční trhy