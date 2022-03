"Bylo to opravdu fajn, fakt jsme si to užili. Byl to pěkný závod," řekl Ondřej Moravec spokojeně v cíli v lyžařském areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně.

Závodění mu nechybí. V případě Krkonošské 70 udělal výjimku. "Přesně rok jsem nezávodil. Byla to fakt výjimka s mými hodně dobrými kamarády. Spíše jsem to bral, že jsme se přijeli pobavit než závodit. Absolutně nemám žádné ambice jezdit na jakékoliv závody, to mě vůbec neláká. Během kariéry jich bylo až až. Nechybí mi to. Radši budu doma s dětmi. Jestli budu zase závodit, tak třeba za rok tady. Krkonošská sedmdesátka se mi fakt líbila a už jsme se bavili o tom, že bychom mohli jet příští rok znovu," dodal.

Biatlonista Moravec jede Krkonošskou 70. U prvního ročníku byl lesník od Malacek

V týmu Kalokagathia Aliance měl dalšího bývalého biatlonistu a nynějšího trenéra Zdeňka Vítka, bývalého reprezentanta v běhu na lyžích Martina Jakše a další běžkařské reprezentanty Miroslava Rypla a Jakuba Gräfa. V hlavní kategorii jednoho z nejstarších závodů v Evropě dosáhli výborného času 3:42:45 hodin. Ukončili tak šestiletou nadvládu trutnovského týmu Kasper Swix, který opakovaně vítězil v Krkonošské 70 v předchozích ročnících. Letos skončil třetí.

Zdroj: Deník/Jan Braun

"Musím říct, že jsme měli štěstí na podmínky. Počasí k nám bylo milosrdné. Když je takhle krásně, tak to je za odměnu. Čekal jsem to daleko horší. Když jsme se rozjeli a viděli, že jsme první, prostě jsme udržovali konstantní tempo. Problém jsme měli při jednom sjezdu, kde nás chytaly křeče. Závod je těžký, nastoupá se spousta kilometrů, jsou to pořádné kopce. Proto jsem měl respekt a šel do závodu s pokorou. Jsem překvapený, že to bylo tak dobrý," hodnotil Ondřej Moravec průběh závodu, který si evidentně užil.

"Vzali jsme to na pohodu. Na občerstvovacích stanicích jsme se v klidu napili, fotili se s pořadateli, kteří mě požádali o fotku, a jeli zase dál. Opravdu jsme to jeli víceméně jako výlet, nebrali jsme to vyloženě jako závod. Já už prostě nezávodím," vysvětlil.

Na startu Krkonošské 70 ve Špindlerově Mlýně se objevila v sobotu také další olympionička Eva Vrabcová Nývltová. Úspěšná česká maratonkyně a někdejší reprezentantka v běhu na lyžích týden po účasti na slavném Vasově běhu, kde zvládla 90 km na 24. místě mezi ženami, si zajela v Krkonoších 50 kilometrů. Na této trati dokázal být rychlejší jediný muž, jinak dala všem na frak! Mezi ženami byla Eva Vrabcová Nývltová první s náskokem 28 minut.

Eva Vrabcová Nývltová se vrátila na běžky a říká: Olympiáda byla osobní ostuda