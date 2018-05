Biatlonisté Vítková a Soukup probudili Hraběnku šampaňským

Jilemnice - V roce, kdy má jilemnický biatlon padesátiny, místní odchovankyně Veronika Vítková získala bronz na olympiádě a Vítězslav Hornig, dvojnásobný medailista z mistrovství světa juniorů, se stal biatlonovou nadějí roku, dokončili v Jilemnici Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka. Stál 76 milionů korun.

Plány na jeho rekonstrukci se začaly rodit v roce 2002. V sobotu jej slavnostně uvedli do provozu. „Je to splněný sen,“ zářila starostka Jilemnice Jana Čechová. Projekt s biatlonovou střelnicí nicméně prošel řadou úskalí, od dramatického schvalování na zastupitelstvu po loňské zmrazení klíčové dvacetimilionové dotace na ministerstvu školství. „Když jsem jel přesvědčovat místní zastupitele o smysluplnosti vybudování areálu, myslel jsem si, že jdu do předem prohrané bitvy. Nakonec se nám je podařilo přesvědčit. Jilemnice není město s extrémním rozpočtem a proto je potřeba jim poděkovat, že investici schválili,“ ocenil prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. „V roce 2014 rozhodnutí prošlo o jediný hlas,“ přiznala starostka. „Ačkoliv původní představy o čtyřiceti milionech postupně narostly až na 76 milionů, neobjevily se snahy projekt zastavit,“ dodala.

Třináct odchovanců na olympijských hrách

Dvacet milionů korun vložilo do probuzení Hraběnky ministerstvo školství, patnáct Liberecký kraj. „Dalších deset milionů pro Jilemnici bude ještě v úterý schvalovat krajské zastupitelstvo,“ oznámil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Máme v Jilemnici sportovní gymnázium, bez areálu by byla jeho budoucnost v ohrožení. Přitom vychovává řadu reprezentantů," připomněl Půta a podíval se na jedny z nich, olympijské medailisty Jaroslava Soukupa a Veroniku Vítkovou. Celkem třináct jilemnických odchovanců se v historii zúčastnilo olympijských her.



Vítková se Soukupem pokropili areál šampaňským. Novou biatlonovou střelnici, která má i osvětlení, si vyzkoušeli v exhibičním závodě na kolečkových lyžích. Hraběnka má dvacet střeleckých stavů. Aby se ní mohly konat evropské a světové závody, musela by jich mít o deset víc. „Na to by nebyla potřeba investice 70 milionů, ale 270. Na velké mezinárodní soutěže máme u nás Nové Město na Moravě,“ vysvětlil Jiří Hamza.

Made in Finland

Terče vyráběla ve Finsku společnost Marka Kurvinena, který je přijel loni v listopadu osobně instalovat do Jilemnice. „Celý areál se nachází v pěkném prostředí přírody a může ho využívat opravdu velké množství sportovců. Český biatlon zažívá slavné období. Jsme rádi, že terče z naší dílny budou v České republice,“ vyjádřil se uznale finský expert. Terče jsou vyrobené z jemné švédské ocele. „Materiál pečlivě vybíráme. Snažíme se pracovat na vysoké úrovni tak, aby každá střelnice vydržela několik desítek let. Ve výrobním procesu musí všechno klapat, abychom splnili certifikaci a odběratel byl spokojen,“ přiblížil přístup Finů Kurvinen, do jehož terčů se trefují biatlonisté při závodech Světového poháru ve Skandinávii i v dalších koutech světa, v Kanadě, USA i na ruské Kamčatce. Mířili do nich i při letošní olympiádě v Pchojngčchangu.

Pro sportovce i veřejnost

Vedle biatlonistů získají na Hraběnce zázemí rovněž lyžaři, kteří příští rok oslaví 125 let od založení. V Jilemnici začaly fungovat zkraje 70. let první sportovní třídy v republice, následovalo sportovní gymnázium. V roce 1976 tam postavili první dráhu na kolečkové lyže v Čechách. Teď vyrostly tři kilometry asfaltových tratí s chodníky a také 64 parkovacích míst.



„Areál bude sloužit všem, vrcholovým sportovcům i veřejnosti. Každému, kdo se sem bude chtít proběhnout nebo projít, vyrazit na kolečkových lyžích, kolech nebo bruslích,“ uvedla starostka Jana Čechová. Šéf biatlonového svazu Jiří Hamza označil výsledek rekonstrukce za bezvadný. „Můžeme se pyšnit areálem v místě, které nám přineslo spoustu reprezentantů. Jilemnice znamená pro biatlon jednu z nejdůležitějších destinací. Je proto dobře, že má konečně důstojné zázemí. Věřím, že bude fungovat stejně dobře pro sportovce i veřejnost jako areál v Novém Městě na Moravě,“ poznamenal.



Veronika Vítková pochází z Jilemnice a už si stihla areál vyzkoušet v předstihu. „Proběhla jsem si Hraběnku minulý týden. Takový areál sportovcům v Jilemnici chyběl. Bude přínosem pro biatlonisty i lyžaře. Děti ze základky a sportovního gymplu trénovaly po silnicích, kde je to nebezpečné,“ řekla trojnásobná olympijská medailistka z her v Soči a Pchjongčchangu. Jaroslav Soukup viděl propastný rozdíl oproti podmínkám, který zažil v Jilemnici v mládežnických kategoriích. „Trénovali jsme na střelnici za kravínem a prošlapávali si cestu mezi kravinci. Na Hraběnce dráha postupně chátrala, teď se proměnila v úžasný areál,“ potěšilo držitele dvou olympijských medailí.