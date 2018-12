Big Band slavil desítku výročním koncertem

Vrchlabí - Současní i bývalí, prostě všichni, kteří kdy byli členy vrchlabského Big Bandu si zahráli při výročním koncertě v Kulturní domě Střelnice.

Součástí bylo i muzikantské vystoupení junior bandu, jakési přípravky. „Byl to vydařený koncert,“ hlásí Radek Hanuš, ředitel Základní umělecké školy Karla Halíře. Big Band je její vlajkovou lodí. Vznikl už v roce 2001, po několika letech ale dočasně přerušil činnost. Plně obnovený byl v roce 2008. „A právě deset let od onoho znovuzaložení jsme koncertem slavili,“ vysvětluje Hanuš.



Čepice a šály si někteří muzikanti neoblékali náhodou, ale zejména kvůli písni Jingle Bells, která v podání Big Bandu zazněla. Skladba se váže k tradicím swingových Vánoc, které ve Vrchlabí pravidelně pořádají. „Takže sice ještě nebyl advent, ale někteří si z legrace daly při koncertě na hlavu čepice. Byla to recese,“ říká Radek Hanuš. Swingové Vánoce jsou na programu v sobotu 15. prosince.



Vrchlabský Big Band nevystupuje jen na koncertech a festivalech, ale pravidelně se účastní také soutěžních přehlídek. Největším úspěchem souboru je Stříbrné pásmo (druhé místo) v ústředním kole národní soutěže ZUŠ jazzových, estrádních a tanečních orchestrů 2010.