Stylově pojmenované stánky Big Chlebowski, Langoš house, Café & snack seladon na cestě, Sláva a je po hladu, Burger saloon, Japanese street food, Pan hranolka a další lákají na různé druhy občerstvení. Výběr je rozmanitý, od klobás, burgerů, langošů po japonské speciality. Kdo má chuť na sladké, může si dopřát nudle s mákem, palačinky či langoš se skořicovým cukrem a čokoládou.

„My jsme si daly Bánh Xèo placku z rýžové mouky. Já jsem ji měla s kuřetem, kamarádky s kachnou a květákem. Bylo to výborné,“ byla spokojená s občerstvením Monika z Prahy, která vyrazila na festival Trutnoff do Trutnova s kamarádkami Janou a Marcelou. Tři sta gramová porce bezlepkové asijské speciality ve stánku Ola Kala Van stojí od 220 Kč do 290 Kč podle typu ingrediencí. „Z Prahy jsme na tyhle ceny zvyklé, není to nic výjimečného,“ mávla rukou Monika a šla si užívat festivalovou atmosféru na Bojišti.

Pozornost fanoušků poutá stánek mladého polského páru pojmenovaný Big Chlebowski.