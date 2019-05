Cykloturistika je současným trendem. Mezi lidmi se zvyšuje její obliba. Potvrzuje to loňská rekordní sezona krkonošských cyklobusů, které přepravily 40 226 bikerů a turistů. Bylo to nejvíc během patnácti ročníků. V celém Královéhradeckém kraji se v minulém roce celkem svezlo cyklobusy 72 tisíc lidí. Kolik to bude letos?

Velký trhák znamená pro turisty a bikery linka na Špindlerovu boudu, která vyjíždí z Vrchlabí a ze Špindlerova Mlýna směřuje vstříc hřebenům. Loni přepravila 9203 lidí. Ještě o tisíc víc, 10 134, jich nastoupilo do linky, která vyráží z Harrachova na Horní Malou Úpu.

„Je tolik vyhledávaná, protože vede k lanovkám na Černou horu a Sněžku a na Stezku korunami stromů v Janských Lázních,“ vysvětluje Miroslava Chaloupská, koordinátorka krkonošské dopravy ze Svazku měst a obcí Krkonoše.

Krkonošské cyklobusy jezdí i na dalších čtyřech linkách: Jilemnice – Horní Mísečky, Úpice – Trutnov – Horní Malá Úpa, Žacléř – Trutnov, Hradec Králové – Vrchlabí. Na lince z Hradce Králové je umožněn přestup na další linky cyklobusů. Tento spoj z Vrchlabí zajíždí na Kuks a odpoledne zpět do Vrchlabí. K večeru se vrací do Hradce Králové. V provozu je každou sobotu a svátek, o prázdninách i ve čtvrtek. Ostatní linky jezdí v červnu o víkendech, o prázdninách každý den, v září od čtvrtka do neděle.

"Páteřní linka Harrachov - Horní Malá Úpa pojede v září v pátek pouze z Horní Malé Úpy do Vrchlabí a zpět ráno a odpoledne," doplnila Miroslava Chaloupská.

Jízdní řády jsou k dispozici v krkonošských informačních centrech, přímo na autobusových zastávkách, kde cyklobus staví, nebo na www.krkonose.eu.

KRKONOŠE NA KOLE

Krkonoše – svazek měst a obcí se systematicky věnuje podpoře projektů prospěšných pro celý region. Novinkou pro cykloturistiku v Krkonoších je nová brožurka Krkonoše na kole, aneb tipy na výlety pro milovníky cyklistiky.

Kromě patnácti poměrně podrobně popsaných cyklovýletů obsahuje mapky a výškové profily každého z nich. Dále desatero bezpečného pohybu v terénu, značení cyklotras, seznam lanovek s letním provozem i důležité kontakty na pomoc v nouzi. Důležitou součástí brožurky jsou QR kódy, odkazující na trasu vyznačenou na www.mapy.cz a youtube kanál „Krkonoše Svazek“. Na něm si můžete prohlédnout nová cyklovidea. Brožurku získáte zdarma v krkonošských informačních centrech.

Svazek Krkonoše natočil zhruba dvouminutová videa. Vznikla především pro lepší představu cyklistů, kteří zdejší lokality neznají. Zavedou na cyklotrasy protínající celé Krkonoše a zobrazující to nejzajímavější, kam se lze na kolech nebo s koly dostat.

Cyklovidea provedou zájemce z Kořenova přes tři rozhledny do Jilemnice. V západních Krkonoších představí Sjezd do kraje zapadlých vlastenců. Z Horních Míseček k rozcestí U Čtyř pánů, odtud pěšky k Prameni Labe, pak Labské boudě a odtud sjezdem do Vrchlabí. Dlouhý sjezd z Hnědého vrchu v Peci pod Sněžkou zavede až do Vrchlabí. A například Rýchorský sjezd ukáže malebnou část východních Krkonoš z Horní Malé Úpy do Trutnova.