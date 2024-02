/FOTO/ Tak to byl hodně bláznivý závod! Tři stovky bikerů sjížděly v sobotu ve Špindlerově Mlýně na horských kolech při hromadném závodě neupravenou červenou sjezdovku ve Svatém Petru. Konal se tam 9. ročník akce Chinese Downhill.

Ve Špindlerově Mlýně závodily tři stovky bikerů na sjezdovce při 9. ročníku akce Chinese Downhill. | Video: Michal Fanta

Mezi muži vyhrál Michal Maroši před Tomášem Slavíkem, hvězdou světové série městských sjezdů v Evropě a Latinské Americe. Mezi ženami byla nejrychlejší Zlata Čejková. Pro velký zájem letos organizátoři změnili formát celého závodu. Do šílené jízdy Chinese Downhill 2024 mohlo registrovat 300 bikerů! Ti byli rozděleni do třech kvalifikací po stovce. Nejrychlejších padesát z každé kvalifikace postoupilo do finále.

„Červená sjezdovka ve Svatém Petru má ochranné sítě i ideální sklon, takže se dá sjet hodně rychle bez brždění,“ uvedl Michal Maroši, který má s ježděním na sněhu a ledu bohaté zkušenosti. V minulosti mimo jiné závodil na horském kole v olympijské bobové dráze v Cortině d'Ampezzo a jako jediný Čech se v roce 2001 zúčastnil zimních X-Games v americkém Vermontu. K pořádání hromadného závodu horských kol na sněhu ho inspiroval amerických film Hot Dog the Movie z roku 1984, jehož děj se točí kolem závodu s názvem Chinese Downhill o nejrychlejšího lyžaře na svahu.

Pořadí Chinese Downhill 2024 - muži: 1. Michal Maroši, 2. Tomáš Slavík, 3. František Žilák, 4. Filip Vokurka, 5. Roman Šmíd; ženy: 1. Zlata Čejková, 2. Kristýna Kalinová, 3. Veronika Vančurová, 4. Markéta Tomšíková, 5. Aneta Pátíková.