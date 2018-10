Bikeři ukončí sezonu Trutnovských Trailů prací

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 100 Kč

Ostatní uklízeči a pomocníci Pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ- spolehlivost, pracovitost, zdravotní průkaz, Zaměstnanecké výhody např. slevy na pobyty a stravování v rámci našich hotelů, levné zaměstnanecké ubytování, měsíční výkonnostní odměny, příspěvek na dopravu, garantovaný růst mzdy po ukončení zkušební doby, garantovaný roční růst mzdy, stravování za zvýhodněnou cenu, možnost profesního růstu, směny dle osobní domluvy, příspěvky na vdělávání, seriózní a férový přístup k zaměstnancům.. Pracoviště: Navatel a.s. - hotel zátiší, 543 51 Špindlerův Mlýn. Informace: Svatopluk Balcárek, +420 778 489 444.