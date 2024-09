Řezník / Řeznice Máte rádi maso a umíte vzít za práci? Přidejte se do našeho týmu NOVÁK MASO - UZENINY s.r.o. na pozici Řezník/řeznice. Aktuálně sháníme posily do prodejny v Jilemnici (prodejna se nachází v objektu Penny Marketu) Náplň práce: -Bourání, opracování, porcování a příprava masa do pultu -Výroba polotovarů dle platných receptur společnosti -Kontrola správnosti cen a povinných údajů na cenovkách -Prezentace zboží v prodejních pultech dle standardu společnosti -Kontrola kvality, čerstvosti zboží -Dodržování hygienických zásad -Dodržování pravidel HACCP -Komunikace a obsluha zákazníků -Obsluha pokladny Výhodou, ne podmínkou: -Odborné vyučení v oboru řezník-uzenář nebo praxe s bouráním a opracováním masa (vzdělání v oboru není podmínkou) -Dobré komunikační dovednosti, příjemné vystupování -Zodpovědný přístup k práci -Samostatnost, zručnost a pečlivost -Práci ve stabilní české společnosti -Příspěvek na stravování ve mzdě -Multisport kartu -Příspěvek na penzijní připojištění -Odměnu za práci o víkendech a svátcích -Výhodné zaměstnanecké nákupy masa -Lázně -Zvyšování mzdy na základě odpracovaných roků -Odměna za výročí narozenin -Zaškolení na prodejně kontakt: e-mailem, telefonicky 8:00 - 18:00, osobně Čsl. Legií 1258, 514 01 Jilemnice 30 000 Kč

