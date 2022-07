Za jejich otevřením stojí často zajímavé příběhy. Například Coffee & Bistro Wood otevřeli jeho majitelé v bývalé poliklinice záměrně v době covidu, tovární vrátnici přímo u silnice do Poříčí proměnili provozovatelé na stánek s grilovanými kuřaty, koleny a žebry. Z někdejší prodejny látek a koberců v centru města je řemeslné pekařství a cukrářství, kde dostanete chleba Gablenz, novinkou je také bistro zaměřené na street food s burgery u automyčky na Bojišti.

"Naše bistro jsme otevřeli a koncipovali právě do doby covidové. Wood je výdejní okénko s letní zahrádkou, kterou rozšiřujeme a přebudováváme. Stavíme terasu a příští rok i zastřešení nad terasu. Začátkem května jsme oslavili rok provozu a myslím, že bistro frčí, z čehož máme obrovskou radost," řekl provozovatel Michal Novák. Bistro se zaměřuje na kávu, domácí limonády, koktejly a piva z malých pivovarů, jejichž nabídka se stále střídá. Z jídla preferuje studenou a zdravou kuchyni. "Největším hitem jsou naše chlebáky, které také měníme každý týden. V nabídce máme například chlebák s marinovaným lososem," vypíchl Novák specialitu.

Coffee & Bistro Wood otevřeli jeho majitelé na rohu bývalé polikliniky v Trutnově naproti kinu loni v době covidu.Zdroj: Jan Bartoš

V centru Trutnova v Jihoslovanské ulici se uchytila kavárna Lesa. "Věříme, že u nás v Lesa nejvíc frčí hlavně dobře odvedená práce. Snažíme se každý produkt dělat poctivě a kvalitně. V době covidu i po ní si tohoto přístupu, k naší velké radosti, naši zákazníci stále cení," uvedla jedna z provozovatelek Jana Doubrava.

"V týdnu zákazníci asi nejvíce ocení naše chlebíčky, slané a sladké pečivo a cheesecaky. Na víkend si objednávají narozeninové dorty, nebo k nám chodí na speciální sobotní brunche, kde se snažíme zpracovávat hlavně sezonní a lokální suroviny. Vždy se snažíme mít nějaká vejce, na jaře třeba s chřestem a medvědím česnekem. Oblíbené jsou také bruschetty a croque - zapečené francouzské sendviče například s kimchi, s krůtou a jablečnou omáčkou, s hovězím steakem. Receptem, který identifikuje náš podnik, je langoš s mačkaným květákem a mangovou tatarkou. Je to skvělá věc po večerní párty," nalákala Jana Doubrava na specialitu.

V centru Trutnova v Jihoslovanské ulici se uchytila kavárna Lesa. Nabízí různé speciality.Zdroj: Kavárna Lesa

"Přes léto se stejně jako lidé z města přesouváme do přírody, kde vaříme kávu a nabíráme dorty na různých hudebních festivalech či sportovních závodech," doplnila.

V centru Trutnova, naproti kostelu, je novinkou řemeslné pekařství a cukrářství Inspirace, které otevřelo před třemi měsíci v nevyužívaných prostorách historické budovy, někdejší prodejny látek. "Naši provozovnu máme otevřenou dva měsíce a podle vzrůstajícího zájmu si své místo v Trutnově našla. Jsme součástí společnosti Up Group. Náš pan majitel se již dlouho touto myšlenkou zabýval, jelikož žádné pekařství a cukrárna tohoto typu v Trutnově nebyla. Naskytla se možnost pronájmu krásné historické budovy v centru, což podpořilo jeho myšlenku," objasnil otevření pekárny Josef Kačírek ze společnost Up Group.

Řemeslné pekařství a cukrárna Inspirace otevřelo v dubnu v nevyužívaných prostorách historické budovy v centru Trutnova v někdejší prodejně látek.Zdroj: Jan Bartoš

"Zákazníkům nabízíme poctivé řemeslné výrobky, v pekařské výrobě používáme třícestný žitný kvas, který se již z trhu vytratil. Tímto se vracíme k původní pekařině. Výsledkem je náš velmi oblíbený pšenično žitný chléb Gablenz," sdělil Kačírek. "V cukrařině se snažíme udržet poctivou výrobu z živočišného másla a smetany. Tato výroba je ekonomicky náročná, ale ještě se najde velká část klientely, která si kvalitu vyhledá a spokojeně se vrací," dodal.

Z pěší zóny v centru Trutnova se přestěhovalo v květnu Bavendo Bistro do stánku na Bojišti vedle čerpací stanice Tank ONO a automyčky. "Když jsme se s kamarádem rozhodli otevřít bistro na pěší zóně, byl to jeden z mála volných prostorů v Trutnově. Místo nám nevyhovovalo kvůli špatné dostupnosti pro rozvozy a hosty, ani stav budovy neodpovídal našim požadavkům. O nových prostorách jsme uvažovali dlouho a hned, jak se naskytla příležitost, tak jsme se přestěhovali,“ vysvětlil Michal Kukrál změnu působiště.

Z pěší zóny v centru Trutnova se přestěhovalo v květnu Bavendo Bistro do stánku na Bojišti vedle čerpací stanice Tank ONO a automyčky.Zdroj: Bavendo Bistro

Hosté mají k dispozici venkovní zahrádku a můžou zaparkovat hned u provozovny. "Přidali jsme více jídel s trhaným vepřovým ramínkem. Až mě udivilo, jak o ně stoupl zájem. Stále u nás frčí hovězí burgery z mladých býčků. Každý den si pečeme vlastní bulky a valnou většinu surovin si připravujeme sami. Také máme pár specialit z texaské a mexické kuchyně. Jsme bistro, a snažíme se trochu zvednout kvalitu street foodu v Trutnově. Aby si zde mohli lidi dát něco trochu lepšího než kuřecí karboš v housce s kečupem nebo vysušené hovězí cosi v kupovaných mražených bulkách," dodal Kukrál.

Z tovární vrátnice v areálu společnosti Paja v Náchodské ulici přímo u silnice do Poříčí je nové občerstvení Grill Vrátnice, které servíruje grilovaná kuřata, vepřová kolena a vepřová žebra. "Nápad grilovat kuřata vznikl za covidu. Poté, co byly zavřené restaurace, hotely a ocitli jsme se bez práce, tak jsme přemýšleli, co dál. Nejdřív jsme otevřeli rodinnou prádelnu. Našli jsme v garáži gril a zrodila se myšlenka grilovat kuřata. Následně jsme objevili vrátnici v Poříčí, slovo dalo slovo a nápad se začal realizovat," popsal zrod Grillu Vrátnice provozovatel Radek Rainet.

"Jako netradiční místo nám to nepřišlo. Stojí přímo u silnice, kde bude sjezd z dálnice. Lze tam zastavit. Jen za dopoledne tam projede tisíc aut," dodal.

Nově otevřený Grill Vrátnice v areálu společnosti Paja v Trutnově v Náchodské ulici.Zdroj: Grill Vrátnice