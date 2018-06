Bitva u Trutnova 1866: Přes 6 tisíc mrtvých, zraněných či zajatých

Trutnov – Byla to bitva jako každá jiná. Vítězství rakouské armády nad pruským nepřítelem jí ale dalo punc výjimečnosti. V dobrém, i špatném.

27. června 1866 časně ráno spěchala k Trutnovu dvě vojska. Pruské chtělo od severu vpadnout do Čech. Rakouská armáda se tomu snažila zabránit.



Jako první dorazila od jihu předsunutá rakouská pěší brigáda. Sedm tisíc mužů se zastaralými puškami předovkami a s osmi děly se usadilo se na kopcích Šibeník, Janský vrch a Chmelnice, z kterých bylo dobře vidět na město. Nepřítele zaskočili palbou hned, jak vkročil do Trutnova.

Bitva u Trutnova* uskutečnila se 27. června 1866

* střetly se rakouská a pruská armáda

* bojovalo proti sobě téměř 60 tisíc pěšáků, přes 4 tisíce jezdců a 25 dělostřeleckých baterií

Prusové vyzbrojení moderními puškami zadovkami ale využili početní převahu, kterou v tu chvíli s téměř 30 tisíci vojáky měli, a na druhý pokus dobili a obsadili vrch Šibeník i další výšiny.



Tuhé boje tím ale rozhodně neskončily. Došlo ke krvavému střetu jezdeckých oddílů, ale bez jasného vítěze. K největším bitvám se teprve schylovalo. K Trutnovu totiž mezitím dorazily první rakouské posily, a s nimi i legendární velitel Ludvík Gablenz.



Když se v tu dobu Rakušané z Bojiště stáhli a boje ustaly, mysleli si Prusové, že vyhráli. Ovládali totiž tři kopce nad městem a měli výraznou početní převahu. Zásadní obrat nastal s příchodem dalších rakouských posil.



Prusové sice ještě odvrátili první nekrytý bodákový útok protivníka, ale na druhou zteč před čtvrtou hodinou odpoledne už museli reagovat částečným ústupem. Důležitou úlohu pak sehráli rakouští dělostřelci. Z dvaceti odvážně předsunutých kanónů ostřelovali klíčové pozice nepřátel, z dalších dvaceti pálili na tři trutnovské kopce. Děla byla technicky kvalitnější než protivníkova - měla lepší dostřel, přesnější trefu a ničivější granáty. Prusové proti takové masivní kanonádě neměli šanci. Museli ustupovat, ale pořád ještě ne prohráli.

Dorazil je až moment, kdy ze zálohy a bez rozkazu od rakouského vrchního velení vyrazila do boje Knebelova brigáda. Strhla se nejhorší krvavá řež dne. Rakušané v ní nepřítele porazili. Do půl sedmé večer obsadili všechny jižní kopce. Dělostřelci stále pálili na ustupující Prušáky a nakonec je úplně vytlačili z města a zahnali až do Poříčí.

Klíčová výzbroj Rakušané měli přesnější a ničivější děla. Také jejich pušky měly lepší dostřel, počáteční rychlost a průbojnost. Ládování „předovek“ ale bylo moc zdlouhavé. Zasunutí náboje do pruských „zadovek“ bylo mnohem rychlejší.

Bitva skončila. Pohled do vojenských statistik je ale dodnes hrozivý: na rakouské straně bylo za jediný den 4800 mrtvých, zraněných či zajatých. Na pruské 1350.



Místo, aby rakouské velení využilo vítězství u Trutnova, protivníka další den hrubě podcenilo a prohrálo boje o pohraniční průsmyky. Prusové pronikli do Čech, a nakonec 3. července 1866 závěrečnou u Hradce Králové válku vyhráli.



Za jedinou porážku ve válce neprávem vinili civilní obyvatele Trutnova. Starosta Roth a radní byli označeni za zrádce a odvlečeni do vězení v pevnosti Hlohov. Propuštěni byli po 80 dnech. Od té doby si místní připomínají výročí natíráním kamenné desky na náměstí: v červnu (den vpádu Prusů) černou barvou, v září v den návratu zajatců bílou barvou.