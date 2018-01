Bizarní volby: 7 voličů v okrsku, 35 nul pro Holovskou i Hlavatého 93,5 %

Trutnovsko - Hned v 81 obcích a městech bylo v pátek a v sobotu „živo“ kvůli senátorským volbám. Lidé hledali nástupce Jiřího Hlavatého, kterému na podzim po volbách do Poslanecké sněmovny zanikl mandát.

Doplňovací senátní volby na TrutnovskuFoto: Jan Bartoš

Volby provázel nízký zájem voličů. K urnám nedorazila ani jejich čtvrtina. I proto lze ve výsledcích najít skutečné paradoxy.

Deník si pro vás připravil tři nejzajímavější.

1. HLAVATÉHO BÍLÉ POLIČANY

Největší kuriozitou jsou zřejmě výsledky v obci na samé hranici Trutnovska. V Bílých Poličanech, kde Jiří Hlavatý před Vánoci uspořádal svou debatu, přišlo k volbám 47 lidí. A jen tři hlasy nedostal právě královédvorský továrník.

„V podobných malých obcích se takovéhle anomálie občas při malé volební účasti přihodí. Bílé Poličany neznám, možná to lidé vnímali tak, že pan Hlavatý byl jediný kandidát, kterému stálo za to k nim přijet diskutovat. A proto ho zvolili,“ usmál se Jiří Štefek. „Těch faktorů může být ale samozřejmě více,“ doplnil.

Výsledky jsou proto v obci, kde bylo zapsáno 134 oprávněných voličů, skutečně bizarní: 1. Jiří Hlavatý (43 hlasů a 93,47 %), 2. Klára Sovová (2 hlasy a 4,34 %), 3. Terezie Holovská (1 hlas a 2,17 %), jeden hlas byl neplatný. Ostatní kandidáti neobdrželi žádný hlas.

2. NULY TEREZIE HOLOVSKÉ

Kampaň uchazečky č. 9 Terezie Holovské z Prahy, kterou do voleb vrátilo až odvolání u soudu, příliš nevyšla. Na Trutnovsku v doplňujících senátních volbách obdržela jen 149 hlasů, což dává 0,65 % všech hlasů.

Hned ve 35 obcích přitom Holovská, která se neúspěšně chtěla zapojit i do prezidentských voleb, nedostala hlas ani jeden. I ostatní kandidáti také sbírali nuly, tomuto číslu se však ani nepřiblížili.

Nejvíce hlasů Holovská obdržela pochopitelně v početnějších městských okrscích – v Trutnově (28) ve Dvoře Králové (19) a v Hostinném (16).

3. NUDA V MALÉ ÚPĚ, JEŠTĚ VĚTŠÍ V MEZIMĚSTÍ

Velmi otravné dny měly komise v menších okrscích. Třeba v Malé Úpě. Ačkoliv v přepočtu na procenta nebyla obec nejhorší, odevzdaných hlasů měla na Trutnovsku nejméně. Vyjádřit svůj senátorský názor sem přišlo pouhých 15 voličů ze 107 zapsaných.

A protože přesně patnáct hodin byly podle zákony otevřené volební místnosti, znamená to, že v průměru sem za jednu hodinu přišel pouhý jeden volič.

Ještě horší situace byla přitom v městských okrscích. V trutnovském číslo 36 ve Studenci přišlo za dva dny odvolit pouhých 11 občanů. V seznamu jich přitom bylo 63.

Pro místní naprostou volební absurditu pak dokládá část obcí z Náchodska, které pod trutnovský obvod náleží. Zde se průměrná účast pohybovala okolo 11 procent.

Například v Meziměstí přišlo v jednom volebním okrsku jen 9 lidí. V jiném dokonce jen 7!

„Máme málo zapsaných voličů, jen 86, procenty jsme na tom tedy lépe než jinde. Ale takhle malou účast jsme ještě neměli, to je pravda,“ usmála se Monika Řeháčková z meziměstského obvodu č. 9. „V pátek nám přišla jen jedna paní, zbytek v sobotu. Seděli jsme a čekali. Zkoumali jsme alespoň, jak to bude teď v souběhu dvou voleb, kdy čekáme i větší účast. Je nešťastné, že jsme z Náchodska a do Senátu volíme vlastně lidi, které vůbec neznáme,“ dodala Monika Řeháčková s tím, že komise si čas krátila čtením časopisů.