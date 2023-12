Významný český fotograf Bohdan Holomíček pracoval v první poříčské elektrárně v 60. letech jako v elektrikář. Na stejném místě, nynějším Centru současného umění EPO1 v Trutnově Poříčí, zahájil jedinečnou výstavu.

V Centru současného umění EPO1 v Trutnově začala výstava fotografa Bohdana Holomíčka. | Video: Kateřina Svobodová

Je na ní k vidění více než tisíc fotografií, pět smyček fotografií, jedna smyčka videoprojekce a legendární artefakt autorské plátno z výstavy v Plasech z roku 1981. Výstavu doprovodí několik akcí s projekcí fotografií od prosince do března a 11. ledna křest Holomíčkovy fotografické knihy: Album 1958-1977. Bohdan Holomíček v ní mapuje prvních 20 let své tvorby.

„Bohdan Holomíček je vzácný fenomén české kultury, který je bytostně spojen s Trutnovskem. Fotograf přátelských setkání, zachycující pozitivní situace, okamžiky milosti, záblesky lásky za magického přispění světla,“ charakterizovala legendárního fotografa významná historička umění Anna Fárová. Snímky Bohdana Holomíčka jsou osobní a v souhrnu vytvářejí památník nevšedních okamžiků všedního života.

„Bohdan Holomíček je jedním z nejvýznačnějších českých fotografů, který už více než šedesát let zaznamenává život kolem sebe ve všech jeho podobách. Je radostným pozorovatelem, který miluje život a především lidi. Není pro něj důležité jejich společenské postavení, funkce nebo pózy. Vždyť přece každý může být protagonistou velkého příběhu a zazářit, když přijde čas,“ řekl Jan Kunze, ředitel Centra současného umění EPO1 v Trutnově. „Holomíčkova práce poskytuje vhled do světa, jehož půvab by nám jinak možná unikl, a přináší nám pochopení, lásku a empatii k rozmanitým životním příběhům,“ dodal.

Fotografická kniha Bohdana Holomíčka Album 1958-1977, která bude pokřtěna 11. ledna v galerii EPO1, přináší 238 snímků z prvního dvacetiletí Holomíčkovy tvorby. Jedná se o druhou z řady knih s jednotícím názvem Album, která mapuje jeho fotografické dílo. První z nich, Album Václav, vyšla v roce 2016 a zachycuje Václava Havla od roku 1974 až do smrti v kruhu nejbližších přátel, se spisovateli, divadelníky, s manželkou Olgou, ale i s českými a světovými politiky.

„Neuvěřitelné se stalo skutkem a po sedmi letech dokončujeme tuto další Holomíčkovu knihu. Jsem šťastný, že bude vypadat tak, jak jsem si ji vymyslel. Totiž, že vůbec poprvé jsou fotografie Bohdana Holomíčka poskládány chronologicky, a je tak možné číst ze snímků také autorův životní příběh,“ uvedl nakladatel Viktor Stoilov. První monografii Bohdana Holomíčka vydal Torst roce 1995, druhou knihu o pět let později v roce 2000 v edici Fototorst.

