Bojiště s novou tváří. Bez Věcheta, ale s elánem

Trutnov – Přírodní areál na Bojišti má starší generace spojený s letním kinem, ta mladší hlavně se dvěma hudebními festivaly. Léta ale chátrá, jedna z tradičních hudebních přehlídek odtud navíc loni zmizela. A tak je přírodní amfiteátr prakticky bez využití.

Jeho nový provozovatel Roman Dorňák chce nabídku Bojiště rozšířit. „Areál byl pro město trochu horkým bramborem. Se správou budeme společně mít ještě hodně práce, ale úvodní jednání vypadají nadějně. Náš návrh do koncepce radnice zapadl, i když paleta činností může vypadat divoce,“ říká Roman Dorňák, který už v Trutnově provozoval klub Kabinet.



Areál prý potřebuje zkvalitnit hlavně zázemí. „Skleněná centrální budova, plot, lavičky, sociální zázemí. To je základ, kterému se musíme věnovat,“ říká Dorňák.



Ten kvituje, že v Trutnově zůstane výstřední festival Obscene Exteme. Hudební Trutnoff Martina Věcheta by naopak mohly nahradit třeba pivní slavnosti, které do města premiérově zavítají na přelomu srpna a září a odstartují promítáním filmu Postřižiny. Jejich součástí mají být i dokumenty, přednášky nebo sládkovo městečko pro děti.



„V příštím roce chceme areál už oživit výrazněji. Plánujeme bikové závody, výtvarný festival nebo závod v bourderingu. Výzvou je i ezoterický festival nebo pořádání koncertů, výhledově i vlastního festivalu,“ nabízí plány Roman Dorňák. „Trutnovu určitá alternativa chybí, potřebuje místo jako Bojiště. Chceme aby areál dál fungoval i jako lesopark,“ doplňuje.



Inspiraci prý Roman Dorňák bere ze zahraničních zkušeností, před příchodem do Trutnova pracoval v Irsku, Rakousku, Kanadě nebo ve Finsku, i s vedením trutnovského klubu. „Chci nechat stranou politiku, areál v Trutnově byl často svárem několika stran. To chci hodit za hlavu. Jsem rád, že i zástupce sousedů areálu slyšel naše záměry a že se městu i lidem líbí. Jdeme do toho po hlavě, snad lidi nezklameme,“ věří Dorňák. „Věřím, že má věková generace má začít vytvářet svět kolem sebe,“ doplňuje šestatřicetiletý provozovatel.



Pořádání vlastního festivalu je pro partu okolo provozovatele Romana Dorňáka výzvou. „Musíme do toho jít rozumně a v klidu, nejprve si vyzkoušet, na co máme,“ říká upřímně Dorňák. „V České republice je festivalů hrozně mnoho. Musíme naplánovat nějakou ideu a ducha, který se jím ponese. Mám pocit, že jen žánrová přehlídka má v současné době šanci uspět. Zároveň ale nechci, aby v tom pro nás všechny byla velká rizika a měli bychom v tom utopené velké peníze,“ doplňuje.



Festival Obscene Extreme je pro něho jednou z vlajkových lodí. „Je to skvělá akce a jsme moc rádi, že tahle ve světě jedinečná událost v Trutnově zůstane. Lidé zvenku ho možná moc nechápou. Ale kdo ho ochutnal jednou, zamiluje si ho,“ říká Roman Dorňák.



Lituje naopak neúspěšných námluv s Martinem Věchetem a jeho partou. Festival Trutnoff Open Air na Bojiště neodmyslitelně patřil téměř tři desítky let. „Tento festival nebude, je mi to líto. Martin Věchet má své důvody, kvůli nimž tu už nechce být. Ale je to jeho záležitost, do které bych se nerad míchal,“ uzavírá nový provozovatel trutnovského přírodního areálu Bojiště.