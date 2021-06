Zažily legendárního ředitele Josefa Vágnera a vystřídaly hned tři adresy – v průběhu času se šimpanzí samice Bonnie a Babeta stěhovaly z někdejšího Exotaria do původního pavilonu opic a následně do Pavilonu goril, kde jsou dodnes. Od roku 1971, kdy přišly z Kamerunu, se staly oblíbenkyněmi celých generací návštěvníků. „Zejména Bonnie byla v podstatě maskotem zahrady. Když do Dvora přišla, byla velmi malá a často se vydávala mimo klec. Jak rostla, zjišťovala, že je mnohem silnější než její lidští opatrovníci. A rostlo jí tak i sebevědomí, takže dnes je navzdory věku stále dominantním zvířetem skupiny,“ říká zooložka Gabriela Linhart. Ostatní členy tlupy dokonce brání a chrání před nebezpečím. To Babeta po celý život zůstávala hodnou samicí, která v případě potřeby podá ošetřovatelům z výběhu přes mříž, co potřebují.

Půlstoletí života v safari parku oslaví Bonnie a Babeta i s ostatními členy skupiny. Ošetřovatelé jim 17. června ve 13 hodin nachystali do výběhu enrichmentovou hostinu. Návštěvníci, kteří mají Bonnie a Babetu rádi, jim mohou mimořádně přinést něco dobrého na zub. Přímo u přístřešku před výběhem šimpanzů budou od středy 16. do pátku 19. června k dispozici přepravky, do kterých budou moci přátelé safari parku ukládat to, co mají šimpanzi rádi. „Prosíme příznivce šimpanzů, aby nosili výhradně listové saláty jako římský, ledový či čínské zelí. Šimpanzi milují i čekanku,“ upřesňuje Gabriela Linhart. Možné je donést i neochucené ořechy (ideálně v textilních sáčcích), sušené bylinky nebo kvalitní ovocné a bylinné čaje. Další možností jsou i speciální hračky pro zvířata – kongy – v co největší velikosti.

Bonnie a Babeta byly během života svědky překotného vývoje chovu lidoopů. Výlety mezi návštěvníky, které byly dříve běžné, jsou dnes nemyslitelné. Proměnil se i prostor, který šimpanzi obývají. Z původní nevyhovující klece se dvěma prosklenými boxy v Exotariu (dnešní Vodní světy) se šimpanzi v roce 1984 přesunuli do nového opičince s přírodními výběhy. I ten ale postupně zastaral, a tak se roku 2012 dočkal zásadního rozšíření tak, aby odpovídal životním potřebám lidoopů.

A zásadně se proměnil i jídelníček lidoopů. „Bylo obvyklé, že dostávali chleba, pudinky, rýžové nákypy, piškoty, Carob nebo kakao. Ve velké míře se pracovalo i s mléčnými výrobky, které jsou z dnešního pohledu nevhodné,“ popisuje Gabriela Linhart. Během života šimpanzic Babety a Bonnie se to zásadně změnilo. Postupně se začalo od takové stravy ustupovat. Časem ubylo i příliš sladkého ovoce. To, které lze koupit v Evropě, je totiž šlechtěné, má hodně cukru a málo vlákniny, aby lidem chutnalo. Jenže pro zvířata funguje vlastně jako sladkosti či cukroví pro lidi. A tak ho musí být taky málo. „Dnes šimpanzi ovoce dostávají pravidelně, ovšem každý do ruky přes mříž. Jen tak se dá zajistit, že má každý jen právě tolik, kolik je vhodné. Zbytek potravy tvoří zelenina od okurek přes saláty až k rajčatům a také takzvaný okus, tedy listnaté větvě,“ vysvětluje zooložka. Většinu potravy nakrájenou na malé kousky lidoopům ošetřovatelé rozhodí, aby se jejím sběrem zabavili podobně jako v přírodě.

Život Bonnie a Babety neztrácí na dynamice ani nyní, když patří k nejstarším šimpanzům v Česku. Zcela mimořádné události se Bonnie, Babeta a jejich partner Dingo dočkali v roce 2017 – to do Dvora dorazily tři nové obyvatelky z Maďarska. Spojení se samicemi Susi, M a Chispi proběhlo zcela bez problémů. „Měli jsme obavy z reakce dominantní Bonnie. Ta ale znovu ukázala svou inteligenci, když několik dnů vyčkávala a sledovala, jak se nováčci budou chovat. Pak namísto bojů zvolila taktiku uzavírání výhodných koalic, díky čemuž je na vrcholu hierarchie dodnes,“ uzavírá Gabriela Linhart.

Ve vztahu dosud nerozlučné dvojice Bonnie a Babety to však znamenalo velkou změnu. Bonnie se výrazně sblížila s mladou a silnou samicí M, zatímco Babeta se uchýlila k samci Dingovi. Obě šimpanzí nestorky si ale nadále zůstávají velmi blízké.