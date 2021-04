Větrný mlýn je dřevěný, vysoký 11 metrů, vrtule má průměr téměř 16 metrů. Jde o jediný mlýn tohoto typu, německého, v Čechách. Postavili ho sekernická firma Františka Mikyšky z Kojetína na Sedlčansku a žáci krajských středních škol. Ruku k dílu přiložili lesáci z Trutnova, tesaři z Jaroměře, truhláři z Nové Paky a studenti informatiky ze Dvora Králové nad Labem. Původní větrný mlýn ze 40. let 19. století stál nad obcí do roku 1968.

"K Borovnici mlýny opravdu patří. Je to jediné místo, kde v jednu chvíli stálo v obci stálo pět větrných mlýnů," poukázal na výjimečnost podkrkonošské Borovnice Jan Doubek z Technického muzea v Brně. "Lidé mají jedinečnou možnost vidět větrný mlýn německého typu, tedy dřevěný. Jediný větrný mlýn holandského typu, zděný, se dochoval jen jeden, ve Světlíku v Lužických horách nedaleko Varnsdorfu, ale není přístupný veřejnosti," upozornil Doubek.

Loni dokončený unikátní větrný mlýn na Podzvičinsku si můžou zájemci prohlédnout vždy v pátek od 15 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. V ostatních dnech podle domluvy. Návštěvu je potřeba si telefonicky domluvit minimálně den předem na telefonním čísle 737 822 475 za předpokladu, že minimální počet osob ve výpravě je deset. Vstupné je 50 Kč, zlevněné 30 korun.

Větrný mlýn v Borovnici si připravil pro návštěvníky nové suvenýry. Lidé si mohou zakoupit turistické vizitky, turistické známky a samolepky, pohledy, pexesa nebo skládačky, na kterých je zobrazena chronologie mlýna. V květnu se rozšíří nabídka suvenýrů o keramické hrníčky a zvonky.