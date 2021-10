/FOTOGALERIE/ Borovničkou na Trutnovsku, kde žije 182 obyvatel, se prohnala v pondělí večer voda a bahno. Velké proudy se valily z pole, luk a pastvin. Zatopily silnice, zahrady, stodoly, garáže. Nebylo to poprvé. Letos už se podobná situace opakovala potřetí. V pondělí však udeřila nejcitelněji za poslední roky.

Borovničkou se valily v pondělí navečer velké proudy vody. Nebylo to poprvé, nyní však nejsilněji za poslední roky. | Foto: Květoslava Barešová

"Bohužel naše vesnice leží v údolí Boreckého potoka, který je pravostranným přítokem Labe. Teď, když jsou přívalové deště častější, stává se vícekrát, že nezasáknutá voda teče po obecních cestách a splavuje je na silnici, vniká do zahrad, do sklepů. Tentokrát to bylo nejsilnější za posledních pár let," řekla starostka Borovničky Petra Macáková. "Bylo to hrozné. Z pole tekla voda a bahno, zaplavily nám zahradu. Letos se to stalo opakovaně, ale teď to bylo opravdu moc a napáchalo to největší škody," líčila obyvatelka Borovničky Anděla Hladíková.