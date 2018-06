Bouřka řádila. Zlomila větve, zapálila strom a smetla i stan

Trutnovsko - Horké letní počasí na několik dní ukončily místní bouřky, které se ve čtvrtek odpoledne přehnaly i Podkrkonoším. Poryvy větru i řádění blesků zaměstnaly hasiče.

Řádění vichřiceFoto: HZS KHK

Ti se například museli po šestnácté hodině museli potýkat s požárem větve v Bílé Třemešné. Spadla totiž na na elektrické vedení, přehořela a zřítila se na zem. V Černém Dole udeřil blesk do stromu v těžko dostupném terénu. Když k němu přijeli hasiči z Vrchlabí a místní dobrovolní jednotka s pomocí kolegů z Čisté a Horního Lánova, strom doutnal a požářiště už zasáhlo plochu tři krát tři metry. Proto bylo nutné ho prolít vodou, kterou hasiči k místu dostávali s pomocí nataženého vedení v délce zhruba 130 metrů.

V souvislosti s počasím eviduje Hasičský záchranný sbor i další zásahy, a to hlavně spadlých stromů na komunikacích v Libotově, Dvoře Králové nad Labem, v žacléřském Prkenném Dole nebo v Hořejším Vrchlabí. Kuriozitou se stal v královédvorské Nerudově ulici převrácený velký stan z dopravního hřiště, který vítr nasunul částečně do vozovky. „Nad samotným Trutnovem se skoro nic nedělo. V jednu chvíli se pouze zvedl takový vítr, že mi okamžitě strhl z oken bylinky. Odnesl to jen nejhezčí květináč, který se na silnici rozsekal na kusy. Pod okny naštěstí nikdo nešel,“ popsala zážitek jedna z obyvatelek čtvrti Kryblice.