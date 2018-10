Braunův Betlém má reálnou naději na záchranu

Kuks - Záchranu soch Braunova Betléma a jejich restaurování nelze odkládat. Na tom se shodli všichni iniciátoři nové pracovní skupiny. Ta vznikla včera a jejími členy se stali zástupci Královéhradeckého kraje, Národního památkového ústavu a Revitalizace Kuks, o. p. s. Skupina se poprvé sejde už začátkem listopadu.

“Chceme tento regionální unikát zpřístupnit a zatraktivnit pro všechny jeho návštěvníky. Absolutní prioritou je samozřejmě záchrana Braunova Betléma,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Na stole už je i studie s vizualizacemi. „Dobrou zprávou je, že se dokázali odborníci i veřejnost na podobě studie shodnout. Pracovní skupina bude i nadále konzultovat postup prací s odborníky, starosty okolních obcí a samozřejmě i zástupci zainteresovaných spolků a sdružení,“ řekl ředitel Revitalizace Kuks, o. p. s. Martin Puš.

"Královéhradecký kraj o záchranu barokní památky usiluje dlouhodobě. V březnu uzavřel memorandum o spolupráci, ke kterému se připojil Národní památkový ústav, Revitalizace Kuks, o. p. s, město Dvůr Králové nad Labem a obce Hřibojedy, Stanovice a Kuks," připomněl mluvčí kraje Dan Lachman s tím, že hlavním z cílů memoranda je zachovat atmosféru lesního zátiší a zcela zrušit provoz těžké techniky a těžbu dřeva v okolí soch, které by spolu s přírodními vlivy mohly vést k další degradaci díla.

Současně s tím by měla vzniknout budova návštěvnického centra, jako vstup do celého areálu v Novém lese. "Nyní bude nutné zajistit finance na celkovou projektovou přípravu ve výši až čtyř milionů korun,“ uzavřel hejtman Jiří Štěpán.

Braunův Betlém je sochařské dílo vytesané z rostlé skály a zakomponované do přírodní krajiny.

Areál vznikl na popud Františka Antonína Šporka na přelomu 20. a 30. let 18. století.

Oblíbeným výletním místem se stal ve 20. století díky činnosti Klubu českých turistů ze Dvora Králové nad Labem.

V březnu roku 2001 byl prohlášen Národní kulturní památkou.

Na zápis na seznam UNESCO ale tato památka stále čeká. Plánovaná revitalizace by to mohla urychlit.