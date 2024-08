Bohoslužby, debaty, undergroundová a meditativní scéna, spojení s Václavem Havlem, indiánské symboly, Hare Krishna, multižánrová muzika od uhlazeného swingu po drsný punk. Legendární hudební festival Trutnoff, původně Východočeský Woodstock, po svém návratu do Trutnova udržuje několik zavedených typických znaků a pravidelných rituálů.

close info Zdroj: Miloš Šálek zoom_in Společný snímek účastníků letošního hudebního festivalu Trutnoff Open Air na trutnovském Bojišti.

Patří mezi ně i společná fotografie spiklenců, jak organizátoři nazývají účastníky festivalu. Letošní společná fotka se pořizovala v sobotu. Tisíce lidí se nahrnuly do hlediště amfiteátru, aby se zvěčnily na letošním hromadném snímku.

„Společné focení pro fotografy koordinovala moderátorka, která vyzvala účastníky festivalu, aby se shromáždili v hledišti. Samotné focení se odehrálo velice rychle, během 10-15 vteřin. Fotil jsem objektivem typu rybího oka, který zabírá 180 stupňů,“ popsal situaci trutnovský fotograf a spolupracovník Deníku Miloš Šálek. Jeden záběr stihl pořídit na okraji vysunutého pódia, na kterém jsou poznat lidé v prvních řadách. Další snímky prováděl z hlavního pódia.

Společným snímkem davu účastníků festivalu na Bojišti byl proslulý trutnovský fotograf Jiří Jahoda, který zemřel v roce 2018. V roce 2008 dokonce pořídil nový český rekord ve skupinové fotografii. Z vyvýšené plošiny na pódiu vyfotil najednou 3995 fanoušků. V první řadě tehdy seděly festivalové ikony - prezident Václav Havel, zakladatel Východočeského Woodstocku Martin Věchet, básník Ivan Martin Jirous nebo hudebník Tony Ducháček. „Měl jsem hroznou trému. Když jsem viděl ten dav, tak se mi rozklepaly nohy. Byl to silný okamžik, na který nikdy nezapomenu,“ vzpomínal tehdy Jiří Jahoda, dvorní fotograf legendárního festivalu.

Jeho skupinová fotografie o rozměrech 2 metry x 80 centimetrů se stala ikonickou. Lidé ji mohli vidět vystavenou v lékárně na Krakonošově náměstí v Trutnově, hospodách a dalších místech. Počet účastníků legendárního snímku tehdy počítali nezávisle na sobě dva zástupci pelhřimovské agentury Dobrý den, která zaznamenává české rekordy.

Kolik lidí se vešlo na letošní snímek pořízený Milošem Šálkem, to lze přes les mávajících rukou jen odhadovat.

Do velkého davu účastníků festivalu se zařadila i šestičlenná parta z Košic a Spišské Nové Vsi. „Trutnov je podle nás nejlepší festival v Česku, má svého ducha a výjimečnou atmosféru. Byli jsme i na Colours of Ostrava, ale tam je to vyloženě komerce. Na Slovensku jezdíme 25 let na Pohodu do Trenčína. V Trutnově nás velmi láká spojení s Václavem Havlem. My Slováci si ho velice vážíme. Je pro nás top osobnost,“ zdůraznil Ľudovít Šmelko.

Bývalý prezident byl u začátků festivalu v 80. letech, po sametové revoluci na něj jezdil už v roli prezidenta a stal se náčelníkem Východočeského Woodstocku.

„Do Trutnova jsme jezdili už dříve, než se přesunul do Brna. Jen nás trochu mrzí, že jsme na Bojišti nezažili Václava Havla a Vinnetoua,“ dodal Ladislav Ivan z Košic. Parta Slováků se ubytovala při festivalu ve Vlčicích, tedy blízko Havlova Hrádečku. „Měli jsme tam pronajatý apartmán už rok dopředu. A příští rok zase!“

