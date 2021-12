Na brusle do hor. Nové kluziště má Špindlerův Mlýn, nejvyšší je v Malé Úpě

Nejen na lyže, ale také na brusle můžou vyrazit návštěvníci Krkonoš. Úplně nové městské veřejné kluziště vzniklo ve Špindlerově Mlýně na sídlišti Bedřichov. Osvětlená ledová plocha je v provozu pro veřejnost každý den od 14 hodin. V pondělí, ve středu a od pátku do neděle do 21 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 19 hodin. Dopoledne je k dispozici pro organizované využití po předchozí domluvě se správcem.

Nové městské kluziště vzniklo ve Špindlerově Mlýně na Bedřichově. | Foto: Michal Fanta

Stejně jako v předchozích zimních sezonách si lze zabruslit a zahrát hokej v Malé Úpě, kde mají nejvýše položené kluziště v Česku v nadmořské výšce 1060 metrů. Nachází se vedle sjezdovky Pomezky. Otevřené je o víkendech 11. a 12. prosince a 18. a 19. prosince od 10 do 17 hodin, od 26. prosince vždy v sobotu, pondělí a čtvrtek od 13 do 16 hodin, večerní bruslen v úterý a pátek od 18 do 20 hodin. Kluziště na horách, to je idylka. Hokej si na něm zahrál i Robert Záruba Nejvýše položené kluziště v Česku je v Malé Úpě.Zdroj: Skiareál Malá Úpa