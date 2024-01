/FOTO/ Na řadě míst Trutnovska se vyrojily v posledních mrazivých dnech ledové plochy. Lidé toho využili a vyrazili na přírodní nebo uměle vybudovaná kluziště.

Bruslení na zamrzlém rybníku Dolce v Trutnově. | Video: Jan Bartoš

Hokej se tak hraje na zamrzlém rybníku Dolce ve známém trutnovském kempu, v Hostinném se bruslí přímo na náměstí pod obry. V Pilníkově jsou k dispozici dvě ledové plochy, u Penzionu U Skutilů se můžete zahřát při večerním bruslení svařákem. Velký zájem byl o kluziště na víceúčelovém hřišti ve Vlčicích, lidé zaplnili zamrzlé plácky i na řadě dalších míst. Vůbec nejvýše položené kluziště v Česku mají v Malé Úpě.

Kluziště na horách, to je idylka. Hokej si na něm zahrál i Robert Záruba

Velké kouzlo má bruslení v Hostinném, kde vznikla ledová plocha přímo na náměstí pod radniční věží s obry. „Je hezké, že se ledová plocha udělala na takovém místě. Hlavně večer to je moc pěkné,“ řekla při nazouvání bruslí Martina z Hostinného, která vyrazila na led se synem a dcerou. „Dcera má dnes premiéru na bruslích. Se synem jsme sem chodili bruslit i minulý rok. Když byly dříve velké mrazy, vyrazili jsme i na rybník,“ dodala.

Zdroj: Jan Bartoš

Ve Vlčicích má kluziště i mantinely a hokejové branky, obec ho vybudovala na víceúčelovém hřišti. V sobotu dopoledne tam byl čilý rej. Na brusle vyrazili rodiče s dětmi, dospělí i teenageři. „Když mrzne, máme led pravidelně, dělá ho obecní správce. Jsme rádi, že ve Vlčicích takovou možnost máme. Je to báječné, hlavně pro děti,“ pochvaloval si ledovou plochu ve vesnici Roman Wimmer, který přišel bruslit s dcerou a synem.

Jozef Pasternák si připomněl doby, kdy chodil v mládí bruslit na zamrzlý rybník. „Pocházím z východního Slovenska z Prešova. Když mrzlo, očistili jsme rybník od sněhu a hráli na něm hokej. To ale ještě byly pořádné mrazy. Poslední zimy už jsou slabé. Je ale fajn, že existuje možnost jít bruslit přímo v obci.“

Zdroj: Jan Bartoš

Do Pilníkova přijel s bruslemi a hokejkou Jan Veselý ze Starých Buků. „Chodíme si zabruslit každý rok, když je možnost, buď na rybník, nebo do Pilníkova. Je to příjemné zpestření, lepší než sedět doma. Letos jsem na bruslích poprvé, z práce se vracím až večer, a ještě jsem se na ně nedostal. Je fajn, že se tady člověk nemusí mačkat jako mezi množstvím lidí na zimním stadionu. Se synem jsme si vzali i hokejky. Uvítali bychom, kdyby někdo přišel a mohli jsme si zaplácat hokej,“ hodnotil návštěvu ledové plochy v Pilníkově u sportovní haly. Podobnou příležitost měli lidé i na dalších místech Trutnovska a v sobotu toho hojně využili.

Bruslení v Pilníkově.Zdroj: Jan Bartoš