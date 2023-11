Bude mít Trutnov ve městě sdílená kola? Občané se můžou vyjádřit v anketě

/VIDEO/ Trutnov uvažuje o zavedení služby sdílených kol ve městě. Přidal by se tak ke Dvoru Králové nad Labem a Vrchlabí, kde lidé sdílená kola využívají od roku 2022. Trutnovská radnice chce ale nejprve znát názor občanů, proto vypsala veřejnou anketu. V ní můžou lidé vyjádřit svůj postoj do 19. listopadu. Mají možnost odpovídat i na otázku, jestli by preferovali klasická městská kola nebo elektrokola. Ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2022 využívalo sdílená kola 1785 uživatelů, ve Vrchlabí 1731.

Od pondělí 2. května si můžou lidé ve Dvoře Králové nad Labem půjčovat sdílená kola pomocí mobilní aplikace. | Video: Deník/Jan Braun