Bude to otevřené, padesát na padesát, říká vítěz prvního kola Sobotka

Vrchlabí - Starosta Vrchlabí Jan Sobotka vyhrál první kolo doplňujících voleb do Senátu v obvodu Trutnovska, když získal 33,51 procent hlasů.

Vrchlabský starosta Jan SobotkaFoto: Archiv

Pokud příští týden porazí ve druhém kole v přímém souboji Jiřího Hlavatého, jenž měl 25,21 procent, stane se historicky prvním senátorem z oblasti Vrchlabska. Trutnovsko dosud zastupovali v horní komoře Parlamentu ČR tři Trutnováci Vlastimil Šubrt (ODS, 1996-2002), Ivan Adamec (ODS, 2002-2008), Pavel Trpák (ČSSD, 2008-2014) a od října 2014 do loňského říjnového zvolení do Sněmovny dvorský továrník Jiří Hlavatý (ANO).



„Výsledek voleb a počet hlasů mě mile překvapily. Rád bych poděkovat voličům,“ reagoval na vítězství v 1. kole doplňujících senátních voleb Jan Sobotka. "Věřil jsem, že lidé ve Vrchlabí mi důvěru dají, což bylo cítit už z předvolebního období. Žiju tady odmalička, známe se a vědí, že nejsem nějaký lump. Velice mě potěšil výsledek ve městech, kde mne naopak lidé tolik neznají, třeba v Trutnově, kde jsem dostal množství hlasů," dodal vrchlabský starosta, který v Trutnově získal 28,59 procent hlasů, zatímco druhý v pořadí Jiří Hlavatý 17,49 procent.

Nízká volební účast, v 1. kole senátních voleb na Trutnovsku dokonce historicky nejnižší, ho nepřekvapila. „Předpokládal jsem, že volební účast bude dokonce ještě nižší. V příštím týdnu naopak podle mě stoupne ke čtyřiceti procentům,“ řekl s vidinou souběhu s prvním kolem prezidentských voleb. Navzdory přesvědčivému vítězství v prvním kole si Sobotka nemyslí, že by měl výrazně větší šance než jeho soupeř Jiří Hlavatý, který chce získat pro sebe zpět senátorský mandát. „Bude to otevřené. Ukázalo se, že lidé pana Hlavatého úplně nezatratili. Je to významný podnikatel, zaměstnavatel a úspěšný člověk. Vidím to padesát na padesát,“ vyjádřil se vrchlabský starosta.

Druhé kolo senátních voleb se koná hned příští týden. Jan Sobotka ho stráví na zámku. Vrchlabském, kde sídlí tamní městský úřad. „Vždy jsem se choval konzervativně, teď to nebude jiné. Velkolepou kampaň rozhodně organizovat nebudu, nepřipravuji nic zvláštního. Čeká mne naopak spousta úkolů v úřadě starosty, kterým se chci věnovat a řešit je. Navíc si myslím, že kampaň má na lidi mnohdy vliv jen v určitém procentu. Mají svůj rozum a rozhodnou se podle toho, co považují sami za nejlepší,“ prohlásil.

Napětí z volebních volebních výsledků a rozhodnutí, jestli se stane senátorem, bude prožívat v rodinném kruhu. „Ani mne nenapadlo formovat kvůli sledování výsledků volební štáb. Pokud mne nebude někdo k něčemu takovému nutit, pak budu sledovat výsledky opět doma s rodinou,“ uvedl.

V případě, že získá mandát senátora, který je v těchto volbách speciální pouze na 33 měsíců, bude Jan Sobotka pokračovat zároveň v pozici starosty. „Určitě se budu chtít dál věnovat práci pro město,“ zdůraznil.