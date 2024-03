České Ředitelství silnic a dálnic ve čtvrtek uzavřelo smlouvu se společností Budimex SA na stavbu D35 Džbánov - Litomyšl za 3,4 miliardy Kč bez DPH. Zahájení výstavby 7,6 km dlouhého úseku dálnice má začít ve druhém dubnovém týdnu, stavba má trvat 34 měsíců.

Polský Budimex se kvůli stavbě D11 stěhuje do Trutnova. Prozradil svoje plány

Budimex podal na tomto úseku D35 nejvýhodnější nabídku, stejně jako v případě D11 u Trutnova. Rovněž na úseku Trutnov - Královec jsou pracovníci Budimexu připraveni zahájit budování dálnice a zřídili už kanceláře v Trutnově a Žacléři. „Jsme připraveni začít okamžitě. Právě to byl zároveň jeden z hlavních požadavků ŘSD. Udělali jsme potřebné kroky pro to, abychom dali dohromady kvalifikovaný tým a mohli hned začít s pracemi,“ řekla Deníku mluvčí polské stavební společnosti Budimex SA Diana Zyglewská.

Zahájení výstavby ovšem brzdí stížnosti sdružení, které skončilo v tendru druhé. Patří do něj i firma MI Roads ze Skupiny Metrostav. Sdružení podalo podnět k přezkoumání výběru vítěze tendru k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten kvůli tomu zahájil správní řízení. „Z našeho pohledu je tato námitka pokusem o podání stížnosti za každou cenu,“ reagovala mluvčí Budimexu.

Naopak v případě dálnice D35, kde skončilo sdružení vedené MI Roads také druhé, nic takového nehrozí. „Sdružení firem MI Roads, Doprastav a Duna Aszfalt jako druzí v pořadí respektují výsledek této soutěže, proto jsme ŘSD zaslali vzdání se práva podat námitky proti výběru Budimexu tak, aby mohla realizace stavby začít co nejdříve,“ uvedli zástupci MI Roads v prohlášení.

Firma z Metrostavu blokuje začátek stavby D11 kvůli Polákům. Vysvětlila proč

V Polsku ovládl Budimex pětici tendrů, ve kterých se soutěžilo o úseky mezi Štětínem a městem Piła. V součtu 74 kilometrů by měla firma dokončit do 39 měsíců od podpisu smlouvy. „S10 bude dvouproudová rychlostní silnice se dvěma jízdními pruhy v každém směru. Její celková délka je plánovaná na celkem 410 kilometrů a měla by vést od Štětína přes Piłu, Bydhošť, Toruň až do Varšavy. Díky této silnici vznikne alternativní dopravní trasa severně od dálnice A2,“ uvedla Diana Zyglewská, mluvčí společnosti Budimex.