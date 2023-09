Ve výběrovém řízení na vybudování 21 km dlouhého dálničního úseku D11 z Trutnova na hranici s Polskem nabídla polská firma Budimex SA 11,3 miliardy korun. Je to výrazně nižší cena, než jakou ŘSD vypsalo, a to o 1,7 miliardy korun. Druhá firma v pořadí, česká MI Roads (Metrostav Infrastructure), nabídla 11,7 miliardy Kč. Nejvyšší nabídku podala jedna z českých stavebních firem, a to ve výši 14,7 miliardy korun. Do tendru na 7,6 km dlouhý úsek D35 Džbánov - Litomyšl se polský Budimex SA přihlásil v konkurenci dalších tří uchazečů s cenou 3,4 miliardy Kč, která byla o 25 procent levnější než předpokládaná cena ŘSD.

Tendr na rekordně vysokou dálniční zakázku skončil, nejnižší cenu dali Poláci

„Budimex, ani žádná jiná polská stavební firma prozatím nikdy nezvítězila ve výběrovém řízení na výstavbu dálnice v ČR,“ potvrdil Deníku mluvčí ŘSD Jan Studecký, že by v případě podepsání kontraktu šlo o přelomovou záležitost. Polská společnost sice nabídla nejvýhodnější cenu, to ale ještě neznamená jistotu, že dálnici postaví. „Nyní zasedne hodnotící komise, aby prověřila reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení,“ nastínil mluvčí ŘSD, jaký bude další postup.